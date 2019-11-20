"Путь обратно в котлы": Путин сделал важное заявление о минских соглашениях

Путин не будет пересматривать минские соглашения / Reuters

В среду, 20 ноября, глава Кремля Владимир Путин, который ранее рассказал об отношениях с Зеленским, громогласно заявил, что считает неприемлемым и контрпродуктивным пересмотр минских соглашений.

"Мы видим, что там постоянно поднимаются вопросы, которые с точки зрения урегулирования на Донбассе мы считаем неприемлемыми и контрпродуктивными.

Например, звучат тезисы, что Минские соглашения должны быть пересмотрены – первое, второе – что принятый Радой закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим.

На что президент Зеленский сказал, что, наверное, можно это сделать, но я не знаю, каким. Ну, как мы должны оценивать такие заявления? Для меня непонятно. Думаю, что и для вас непонятно, если это непонятно для самого президента", - высказался Путин в ходе инвестиционного форум, передают росСМИ.

Отметим, тема минских соглашений сейчас активно обсуждается в сети. Граждане пишут, что отказ от Минска чреват последствиями.

"Отказ от "Минска" — это путь обратно в "котлы", - пишет пользователь Сети.

Читайте такжеСвежо предание: Путин заявил, что Россия ни на кого не будет нападатьНапомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин высказался относительно закона об особом статусе Донбасса. По его словам, документ должен быть согласован с боевиками ОРДЛО.

При этом он заявил, что в противном случае Украина зайдет в тупик с вопросом по Донбассу.

"Что принятый закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим… Хочу обратить внимание, что предыдущий был согласован с Донбассом. Никакие другие законы, несогласованные с ЛНР и ДНР, работать не будут - они только заведут ситуацию в тупик", - отметил Путин.