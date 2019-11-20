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"Заведут в тупик": Путин дал указания по Донбассу

20 ноября 2019, 15:41

Президент РФ заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть согласован с ОРДЛО.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался относительно закона об особом статусе Донбасса. По его словам, документ должен быть согласован с боевиками ОРДЛО.

При этом он заявил, что в противном случае Украина зайдет в тупик с вопросом по Донбассу.

"Что принятый закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим… Хочу обратить внимание, что предыдущий был согласован с Донбассом. Никакие другие законы, несогласованные с ЛНР и ДНР, работать не будут - они только заведут ситуацию в тупик", - отметил Путин в ходе инвестиционного форума, передает РБК-Украина.

Напомним, что спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что новый проект закона об особом статусе отдельных районов Донбасса будет разработан по результатам саммита в нормандском формате.

Донбасс Россия особый статус Владимир Путин ОРДЛО
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