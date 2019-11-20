"Заведут в тупик": Путин дал указания по Донбассу

Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался относительно закона об особом статусе Донбасса. По его словам, документ должен быть согласован с боевиками ОРДЛО.

При этом он заявил, что в противном случае Украина зайдет в тупик с вопросом по Донбассу.

"Что принятый закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим… Хочу обратить внимание, что предыдущий был согласован с Донбассом. Никакие другие законы, несогласованные с ЛНР и ДНР, работать не будут - они только заведут ситуацию в тупик", - отметил Путин в ходе инвестиционного форума, передает РБК-Украина.

Напомним, что спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что новый проект закона об особом статусе отдельных районов Донбасса будет разработан по результатам саммита в нормандском формате.