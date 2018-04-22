В Госдепе США призвали Украину выполнить условия МВФ и повысить цены на газ

В Государственном департаменте США призывали Украину выполнить условия Международного валютного фонда для получения транша, повысив цены на газ для населения и создав антикоррупционный суд.

"Сегодня исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. Салливан призвал Украину удвоить усилия по реформам и следовать программам МВФ, приняв законодательство для создания независимого антикоррупционного суда и повысив тарифы на газ", — написала в Twitter спикер Госдепа Хизер Нойерт.

В то же время стороны обратились к России с призывом выполнить свои обязательства по минским соглашениям и прекратить оккупацию украинского Крыма.

Напомним, ранее в МВФ заявили о том, что в Украине отмечается ослабление реформаторских усилий властей.

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