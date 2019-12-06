Разумков рассказал, что имел в виду Зеленский под "депутатов нужно менять"

Дмитрий Разумков / УНИАН

Спикер Верховной Рады и экс-глава президентской политсилы, партии Слуга народа, Дмитрий Разумков прокомментировал недавнее заявление о том, что нынешний созыв парламента уже нуждается в замене.

"Вам лучше об этом все‑таки спросить у Владимира Александровича [Зеленского - Главред]. Он сможет ответить, что он имел в виду. Зная его хорошее чувство юмора, думаю, он мог просто пошутить", - заявил он.

Кроме того, спикер Рады высказался по поводу недавних слов экс-нардепа Анны Скороход о том, что вскоре ожидается исход еще 11 депутатов из фракции Слуга народа.

"У меня нет такой информации", - заявил он.

Напомним, ранее в Слуге народа пояснили падение рейтинга Рады. До этого Разумков рассказал, когда снимут неприкосновенность с экс-президента Петра Порошенко.