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"Как всегда, не выполняете обещания": Разумков потроллил Гончаренко

18 октября 2019, 17:00

Спикер пошутил над Алексеем Гончаренко, обвинив его в невыполнении обещаний.

Разумков
Дмитрий Разумков / УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обвинил народного депутата от Европейской солидарности Алексея Гончаренко в то, что он не выполняет свои обещания.

Такая реакция спикера последовала после того, как Гончаренко забыл выполнить свое обещание, когда во время выступления с трибуны в зале парламента заявил о нарушении Разумковым регламента при рассмотрении госбюджета-2020 и заявил, что подарит спикеру соответствующее издание.

После выступления Гончаренко пошел на рабочее место и в это время председатель ВР резонно заметил: "Извините, но вы как всегда, не выполняете обещание, даже Регламент не подарили".

Читайте такжеГончаренко устроил новый скандал на заседании ПАСЕ и получил замечаниеРазумков отметил, что Гончаренко не выполняет обещания, "причем независимо от того, того в какой политической силе" он находится.

Гончаренко, поняв, что опростоволосился, бросился обратно к президиуму и стал предлагать Разумкову Регламент, но тот ему продемонстрировал свою книжечку Регламента, отметив: "Спасибо, у меня есть. Но и результат уже есть".

При этом Разумков отметил, что хотя у него и меньше было времени, но регламент он знает лучше Гончаренко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Гончаренко основал в Раде группу за "возвращение" Кубани.

Верховная Рада регламент Алексей Гончаренко Дмитрий Разумков
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