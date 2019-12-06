В Слуге народа пояснили падение рейтинга Рады

Дмитрий Разумков / Фото НВ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее оценил вероятность роспуска парламента девятого созыва, объяснил, почему падает рейтинг законодательного органа власти.

Одна из главных причин падения рейтинга Рады – недавние скандалы.

"Вне зависимости от того, в какой фракции это происходило (но особенно, когда это связано с фракцией большинства), это негативно влияет на имидж любого органа", - сказал политик в интервью НВ.

Кроме того, на рейтинг Рады влияет ряд законопроектов, которые находятся на рассмотрении и не всегда однозначно воспринимаются в обществе.

"Нужно больше коммуницировать с людьми, доносить позицию, объяснять. В погоне за результатом мы уделяли меньше времени коммуникации. Это тоже правда. Когда ты не объясняешь свою позицию, за тебя ее начинает объяснять кто‑то другой", - добавил Разумков.

При этом спикер парламента похвастался достижениями - Рада 9-го созыва приняла 86 законов, что примерно на 30 % больше, чем за аналогичный промежуток времени приняли предшественники.

"Были ли ошибки? Были. Были ли там вещи, которые надо будет исправлять? Конечно же, это тоже правда (…) Не допускает ошибок тот, кто ничего не делает. Если бы мы не приняли ни одного закона, мы не допустили бы ни одной ошибки", - резюмировал Разумков.

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Напомним, по результатам опроса КМИС, в конце ноября больше половины украинцев не одобряли работу Верховной Рады - за месяц таких респондентов стало больше на 12 %. Кроме того, социологи выяснили, рейтинг Владимира Зеленского также упал. К главе государства положительно относятся 52% украинцев, при этом негативное отношение к Зеленскому разделяют 19%.