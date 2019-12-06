Посадка Порошенко: Разумков рассказал, когда снимут неприкосновенность с экс-президента

Дмитрий Разумков / Фото НВ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее назвал причины падения рейтинга парламента, рассказал о судьбе пятого президента Петра Порошенко, с которого Госбюро расследований хочет снять депутатскую неприкосновенность.

По словам политика, как и в ситуации по всеми другими нардепами, Порошенко лишится иммунитета в начале следующего года. При этом Разумков не смог спрогнозировать, ожидается ли до конца 2019-го отдельное голосование относительно депутатской неприкосновенности Порошенко.

"Я не готов ответить. Вы мне задаете вопросы, которые не относятся к моей компетенции. Я же не генпрокурор, я - глава ВР. Ходатайство на снятие депутатской неприкосновенности, задержание, аресты - сугубо прерогатива генпрокурора" - сказал спикер парламента в интервью НВ.

Разумков добавил, что пока что обращений от ГПУ относительно снятия депутатской неприкосновенности с Порошенко в Раду не поступало.

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Напомним, экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР разработало проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что ГПУ начала изучение материалов дела относительно подозрения Госбюро расследований касаемо бывшего президента Петра Порошенко.

Как сообщал Главред, согласно опросу КМИС, три четверти граждан Украины поддерживают идею снять неприкосновенность с экс-президента Петра Порошенка и привлечь его к уголовной ответственности.

Как известно, относительно экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц завели больше десятка уголовных дел, которые ведет Государственною бюро расследований.