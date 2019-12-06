Посадка Порошенко: Разумков рассказал, когда снимут неприкосновенность с экс-президента

Пока что обращений от ГПУ относительно снятия депутатской неприкосновенности с Порошенко в Раду не поступало.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее назвал причины падения рейтинга парламента, рассказал о судьбе пятого президента Петра Порошенко, с которого Госбюро расследований хочет снять депутатскую неприкосновенность.
По словам политика, как и в ситуации по всеми другими нардепами, Порошенко лишится иммунитета в начале следующего года. При этом Разумков не смог спрогнозировать, ожидается ли до конца 2019-го отдельное голосование относительно депутатской неприкосновенности Порошенко.
"Я не готов ответить. Вы мне задаете вопросы, которые не относятся к моей компетенции. Я же не генпрокурор, я - глава ВР. Ходатайство на снятие депутатской неприкосновенности, задержание, аресты - сугубо прерогатива генпрокурора" - сказал спикер парламента в интервью НВ.
Разумков добавил, что пока что обращений от ГПУ относительно снятия депутатской неприкосновенности с Порошенко в Раду не поступало.
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Напомним, экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР разработало проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что ГПУ начала изучение материалов дела относительно подозрения Госбюро расследований касаемо бывшего президента Петра Порошенко.
Как сообщал Главред, согласно опросу КМИС, три четверти граждан Украины поддерживают идею снять неприкосновенность с экс-президента Петра Порошенка и привлечь его к уголовной ответственности.
Как известно, относительно экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц завели больше десятка уголовных дел, которые ведет Государственною бюро расследований.
Депутатская неприкосновенность: что это и что означает ее отмена
3 сентября 2019 года в Украине депутаты девятого созыва Верховной Рады проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности.
Законопроект № 7203 поддержали 373 народных депутатов.
Таким образом, из Конституции Украины были удалены строки
Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность
и
Народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы
Важно уточнить, что неприкосновенность теперь необходимо упразднить в законе о статусе народного депутата Украины (статья 27) и в уголовно-процессуальном кодексе (УПК, статья 482).
Отмена депутатской неприкосновенности означает, что после вступления закона в силу любого парламентария могут привлечь к уголовной ответственности, задержанию и аресту без голосования в стенах Рады, как это было, например, с народным депутатом Надеждой Савченко.
Стоит отметить, что неприкосновенность могут попытаться вернуть с помощью судебных апелляций в Конституционном суде. Пока что, согласно тексту проекта, иммунитет снимается с 1 января 2020 года.
Всего за историю Украины лишь два парламентария были лишены депутатской неприкосновенности: в 1994-м иммунитета был лишен Ефим Звягильский, а в 1998-м – Павел Лазаренко.