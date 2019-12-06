  1. Главная
  3. Политика

Посадка Порошенко: Разумков рассказал, когда снимут неприкосновенность с экс-президента

6 декабря 2019, 11:32

Пока что обращений от ГПУ относительно снятия депутатской неприкосновенности с Порошенко в Раду не поступало.

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков / Фото НВ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее назвал причины падения рейтинга парламента,  рассказал о судьбе пятого президента Петра Порошенко, с которого Госбюро расследований хочет снять депутатскую неприкосновенность.

По словам политика, как и в ситуации по всеми другими нардепами, Порошенко лишится иммунитета в начале следующего года. При этом Разумков не смог спрогнозировать, ожидается ли до конца 2019-го отдельное голосование относительно депутатской неприкосновенности Порошенко.

"Я не готов ответить. Вы мне задаете вопросы, которые не относятся к моей компетенции. Я же не генпрокурор, я - глава ВР. Ходатайство на снятие депутатской неприкосновенности, задержание, аресты - сугубо прерогатива генпрокурора" - сказал спикер парламента в интервью НВ.

Разумков добавил, что пока что обращений от ГПУ относительно снятия депутатской неприкосновенности с Порошенко в Раду не поступало. 

Читайте такжеВ Слуге народа оценили перспективы лишения Порошенко неприкосновенности

Напомним, экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР разработало проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что ГПУ начала изучение материалов дела относительно подозрения Госбюро расследований касаемо бывшего президента Петра Порошенко. 

Как сообщал Главред, согласно опросу КМИС, три четверти граждан Украины поддерживают идею снять неприкосновенность с экс-президента Петра Порошенка и привлечь его к уголовной ответственности. 

Как известно,  относительно экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц завели больше десятка уголовных дел, которые ведет Государственною бюро расследований.  

Депутатская неприкосновенность: что это и что означает ее отмена

3 сентября 2019 года в Украине депутаты девятого созыва Верховной Рады проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности.

Законопроект № 7203 поддержали 373 народных депутатов.

Таким образом, из Конституции Украины были удалены строки 

Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность

 и 

Народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы

Важно уточнить, что неприкосновенность теперь необходимо упразднить в законе о статусе народного депутата Украины (статья 27) и в уголовно-процессуальном кодексе (УПК, статья 482). 

Отмена депутатской неприкосновенности означает, что после вступления закона в силу любого парламентария могут привлечь к уголовной ответственности, задержанию и аресту без голосования в стенах Рады, как это было, например, с народным депутатом Надеждой Савченко. 

Стоит отметить, что неприкосновенность могут попытаться вернуть с помощью судебных апелляций в Конституционном суде. Пока что, согласно тексту проекта, иммунитет снимается с 1 января 2020 года. 

Всего за историю Украины лишь два парламентария были лишены депутатской неприкосновенности: в 1994-м иммунитета был лишен Ефим Звягильский, а в 1998-м – Павел Лазаренко.

Верховная Рада Петр Порошенко депутатская неприкосновенность Слуга народа Дмитрий Разумков новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Посадка Порошенко: Разумков рассказал, когда снимут неприкосновенность с экс-президента». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:32
Посадка Порошенко: Разумков рассказал, когда снимут неприкосновенность с экс-президента
11:11
Фракция Слуга народа пополнилась новым нардепом
11:08
В Слуге народа пояснили падение рейтинга Рады
10:48
Работать, как в последний день: Разумков оценил вероятность роспуска Рады
10:43
Сообразили на троих: что выйдет из объединения Порошенко, Тимошенко и Вакарчука мнение
10:41
Россия заблокировала декларацию ОБСЕ из-за Крыма
10:26
Убийство пенсионера на Киевщине: к нападению причастен террорист "ИГИЛ" Фото
09:52
Конь не валялся: в Слуге народа рассказали, когда будет принят закон об особом статусе Донбасса
09:33
"Закаленные, опытные, несокрушимые": Зеленский поздравил защитников Украины с праздником Видео
09:31
"Раздел коррупционных потоков": Левченко раскрыл схемы псевдо-войны Кличко с Офисом президента Видео
09:20
Жуткие подробности пожара в Одессе: дети задыхались и молили о помощи Видео
09:05
Туск объяснил, почему Европа обязана защитить Украину от России
08:41
Запах горелой безнадеги, или Главный вывод из новой трагедии в Одессе мнение
08:39
О залоге речь не идет: беглый экс-нардеп Онищенко ждет решения об экстрадиции в немецкой тюрьме
08:35
"Познакомились на сайте": в Киеве мужчина показал новой знакомой тело убитой женщины Фото Видео
08:10
Епифаний дал неожиданный прогноз об отношениях с Россией
08:06
Гороскоп на 6 декабря всех знаков Зодиака: эксперименты в любви и лапша на ушах
07:45
Дешевый газ из России выйдет Украине боком - Потураев Видео
07:15
Как правильно стирать акулу из Икеи: фото инструкция
07:08
Из Парижа не приедет новый Минск: в Слуге народа рассказали, чего ждут от саммита Видео
06:56
Почему Вакарчук и Тимошенко зря побежали к Порошенко мнение
06:07
День Збройних сил України 2019: картинки й привітання сильні та мужні Фото
06:05
С Днем ангела Александра и Александры 2019 – поздравления Сашеньке Фото
05:31
Солидный и надежный: назван главный цвет 2020 года Видео
05:04
Не поминать даже имя: астролог посоветовал Зеленскому, как жить с Тимошенко
04:29
День Екатерины – когда и как молиться о хороших женихах и беременности
04:02
Антитренды 2020: какие сумки выйдут из моды
03:17
В МИД Украины рассказали, как и во что РФ превращает Крым
03:17
Кличко разочарован поступками Фьюри
02:35
Maruv показала голенькую грудь в ванной
01:49
"Будет с нами": Епифаний сделал неожиданное заявление о Филарете
01:10
Доводила до самоубийства: в школе под Николаевом разгорелся громкий скандал
00:47
"Долгожданное возвращение": жена Лещенко сыграет сет в Москве
00:36
6 декабря – какой сегодня праздник: з Днем ЗСУ и День Александра, приметы Видео
00:25
Тука не верит, что Скабеева позвонила Зеленскому
00:06
Во время пожара в Одессе парень всю ночь бесплатно раздавал пожарным кофе Видео
00:00
Карпаты готовы сменить владельца за 1 гривну
05 декабря, четверг
23:43
У Путина озвучили ожидания от встречи с Зеленским
23:32
Шахтер нацелился на таланта сборной Румынии
23:21
ПЦУ назначила Филарету пожизненное содержание и особую миссию Видео
23:15
Трясутся стены: топ-3 правил для незаметного секса в примерочной магазина
23:03
"Как надо отвечать на "Слава Украине?": пранкер Лексус позвонил Зеленскому
23:02
"Черная пятница": итальянское издание попало в расистский скандал из-за своего заголовка - 2 клуба уже объявили бойкот журналистам
22:39
В Венгрии телеканал приписал Крым РФ: в посольстве Украины отреагировали
22:34
Ломаченко стал лучшим боксером 2019 года по версии WBO
22:08
Зеркаль обвинила New York Times в неправдивой подаче ее интервью
22:04
"Не держусь за пояса": Усик назвал свои цели в боксе
21:41
Пожар в колледже Одессы: из-под завалов достали тело преподавателя Видео
21:36
Руис - Джошуа: Владимир Кличко выбрал своего фаворита
21:30
Сериал Папик: 7 и 8 серия смотреть онлайн 05-12-2019 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять