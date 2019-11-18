"Будет принято решение": Рябошапка не отрицает претензии ГБР к Порошенко

Рябошапка подтвердил, что для Порошенко готовят подозрение в совершении преступления / Фото LB.ua

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что ГПУ начала изучение материалов дела относительно подозрения Госбюро расследований касаемо бывшего президента Петра Порошенко.

"В Генпрокуратуре Украины эти материалы есть, они отрабатываются соответствующими структурными подразделениями… в ближайшее время будет принято процессуальное решение", - цитирует генпрокурора Zn.ua.

По словам Рябошапки, документы необходимо тщательно изучить и, возможно, доработать.

Как известно, ГБР направило проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. Также следователи подготовили документы на согласование для привлечения Порошенко к уголовной ответственности.

Как ранее сообщалось, экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР разработало проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, что в его ведомстве есть несколько расследований, в которых фигурирует Петр Порошенко. При этом ведутся они по собственным материалам, а не открыты по обращению бывшего главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова. По словам Рябошапки, расследования связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом.

Как сообщал Главред, относительно экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц завели больше десятка уголовных дел, которые ведет Государственною бюро расследований.