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Рябошапка рассказал о расследованиях, связанных с Порошенко

15 ноября 2019, 07:09

Расследования связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом.

Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, который ранее высказалася о привлечениии к ответственности пятого президента,  рассказал о расследованиях, в который фигурирует Петр Порошенко.

Глава ГПУ отметил, что в ведомстве есть несколько расследований, связанных с Порошенко. При этом ведутся они по собственным материалам, а не открыты по обращению бывшего главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

"Они (расследования, - Главред) связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом", - сказал Рябошапка в интервью для издания Настоящее время.

Он добавил, что на пятницу, 15 ноября, запланирован допрос бывшего президента по делу об Иловайской трагедии, в котором Порошенко проходит как свидетель, поскольку он был очевидцем этих событий и участвовал непосредственно в военном управлении государством в то время.

"А есть другие производства, в которых может быть другой процессуальный статус, не свидетеля", - добавил Рябошапка.

Напомним, относительно экс-гаранта Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц завели больше десятка уголовных дел, которые ведет Государственною бюро расследований.  Генпрокурор Руслан Рябошапка объяснил, когда пятому президенту Украины Петру Порошенко объявят подозрение. По его словам, это произойдет как только следователь решит, что для этого есть достаточно доказательств. Кроме того, Руслан Рябошапка анонсировал уголовные производства, в которых фигурантами могут быть народные депутаты.

Петр Порошенко ГПУ Руслан Рябошапка новости Украины
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