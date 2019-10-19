Рябошапка рассказал, когда Порошенко объявят хотя бы одно подозрение

Руслан Рябошапка рассказал, как продвигаются дела против Порошенко / Фото пресс-службы президента

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка объяснил, когда пятому президенту Украины Петру Порошенко объявят подозрение. На данный момент относительно экс-гаранта и других высокопоставленных лиц завели больше десятка уголовных дел, которые ведет Государственною бюро расследований.

По словам Рябошапки подозрение Порошенко объявят, как только следователь решит, что для этого есть достаточно доказательств.

"Когда следователь решит, что доказательств достаточно, а прокурор с ним согласится и скажет, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду о снятии неприкосновенности", - цитирует Рябошапку УНИАН.

В то же время генпрокурор не смог спрогнозировать, когда это произойдет.

Читайте также"Не первые, кто хотел засадить": Порошенко оценил свои шансы оказаться за решеткойНапомним, ранее экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов сообщил, что в Панаме закрыли возбуждённое уголовное дело об отмывании преступных доходов бывшего украинского гаранта Петра Порошенко. В то же время Порошенко в стенах Верховной Рады заявил журналистам, что прокуратура Панамы открыла криминальное дело против юриста Андрея Портнова за "лжесвидетельствование" и "вранье".