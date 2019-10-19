  1. Главная
  3. Политика

Рябошапка рассказал, когда Порошенко объявят хотя бы одно подозрение

19 октября 2019, 08:31

На данный момент следователи собирают доказательства.

Рябошапка
Руслан Рябошапка рассказал, как продвигаются дела против Порошенко / Фото пресс-службы президента

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка объяснил, когда пятому президенту Украины Петру Порошенко объявят подозрение. На данный момент относительно экс-гаранта и других высокопоставленных лиц завели больше десятка уголовных дел, которые ведет Государственною бюро расследований. 

По словам Рябошапки подозрение Порошенко объявят, как только следователь решит, что для этого есть достаточно доказательств. 

"Когда следователь решит, что доказательств достаточно, а прокурор с ним согласится и скажет, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду о снятии неприкосновенности", - цитирует Рябошапку УНИАН

В то же время генпрокурор не смог спрогнозировать, когда это произойдет.

Читайте также"Не первые, кто хотел засадить": Порошенко оценил свои шансы оказаться за решеткойНапомним, ранее экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов сообщил, что в Панаме закрыли возбуждённое уголовное дело об отмывании преступных доходов бывшего украинского гаранта Петра Порошенко. В то же время Порошенко в стенах Верховной Рады заявил журналистам, что прокуратура Панамы открыла криминальное дело против юриста Андрея Портнова за "лжесвидетельствование" и "вранье".

Петр Порошенко подозрение уголовное дело Руслан Рябошапка новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Рябошапка рассказал, когда Порошенко объявят хотя бы одно подозрение». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:53
Чем обернется недопуск гастролеров в РФ к Нацотбору Евровидения
09:48
Бой Гвоздик - Бетербиев: появилось видео нокаута Видео
09:25
Новый скачок цен: Нафтогаз взвинтил стоимость газа для промышленности Видео
09:10
Волна достигала четырех метров: в России прорвало дамбу, более десятка погибших Фото
09:00
"Гопники где?": американский блогер снял экстремальное видео на Троещине Видео
08:54
Гороскоп на сегодня: кому взять быка за рога, а кому - уверенно идти к триумфу
08:44
Модный коричневый маникюр: хищный принт, матовый шоколад, гдадиент и модный френч - фото Фото
08:40
Зеленского обложили кадровым дерьмом, которое его потопит мнение
08:31
Рябошапка рассказал, когда Порошенко объявят хотя бы одно подозрение
07:55
Крушение Ан-72 в Конго: на борту рокового рейса был украинец
07:28
Украинец потерял пояс WBC: бой Гвоздик – Бетербиев завершился досрочной победой россиянина Видео
07:14
"Натерла сосцы, сосочки класс": Оля Серябкина без белья завела сеть
06:56
Дело Гладковского: суд перенес заседание по избранию меры пресечения Видео
06:54
Почему "взяли" Гладковского и светит ли ему реальный срок мнение
06:33
"Черная дыра" в любви: астролог рассказал, когда Леся Никитюк выйдет замуж
06:32
Гвоздик - Бетербиев: Онлайн-трансляция боя за два титула Видео
06:08
Затяжное бабье лето: синоптик рассказал, когда Украину накроют дожди и морозы Видео
05:42
Астролог предупредил, кому грозит рак
05:30
Макияж на Хеллоуин 2019: как выбрать грим, чтоб затмить всех Фото Видео
05:07
Арест Пушилина: эксперт рассказал, чем главарь "ДНР" взбесил Москву
04:28
Доктор Комаровский озвучил главное правило обучения детей
04:01
Возвращение в родную гавань: как Вован и Лексус перепугали губернатора Аляски Видео
03:10
"Жарко, лучше голая": Maruv в ночнушке взбудоражила пикантным фото
02:21
"Пугает глупость": эксперт оценил риски продажи земли иностранцам Видео
02:14
В Италии извергается вулкан Этна: власти закрыли небо
01:56
Ученые пояснили, как курение способствует развитию диабета
01:44
Диетолог развенчала популярные мифы о воде
01:20
Прокуратура определилась с требованием по заставе для Гладковского Видео
00:59
Не забудем: Эрдоган впервые ответил на скандал с письмом Трампа
00:31
Фарион сравнила протесты в Украине с беременностью Видео
00:17
Праздник 19 октября: почему переедание сегодня – к счастью
18 октября, пятница
23:54
В кулуарах Рады обнаружили живую куницу: курьезное видео
23:29
Посол Китая заявил об украинцах на протестах в Гонконге: в России отреагировали
23:03
Зеленский исполнил обещание родственникам погибших военных
22:38
"Ужасная ночь в карцере": начался суд над Гладковским Фото Видео
22:11
Верховная судья пожаловалась на угрозу влияния из-за реформы Зеленского
22:10
Жена Усика показала сногсшибательную фигуру в микробикини. Фото
21:48
Медведь не нападет и никто не умрет: Супрун развенчала мифы об "этих днях"
21:21
Суд избрал "троещинскому маньяку" меру пресечения
21:20
Топ-модель по-украински 3 сезон 8 выпуск: кто ушел смотреть онлайн Видео
21:16
В Лондоне внук Назарбаева попал в суд за укус под кокаином полицейского
20:56
Впервые Украину посетит легендарный Конор Макгрегор: что известно о визите
20:18
"Квартал головного мозга": Богдан потроллил себя и взбесил украинцев
20:12
Украинского прокурора считают причастным к скандалу вокруг Трампа – СМИ
19:39
В Украину вернется миссия МВФ: подробности
19:21
Клинтон озвучила имя фаворитки России на выборах в США
18:55
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 8 выпуск 3 сезон - 18-10-2019 Видео
18:47
"В театральном буфете пусто": Порошенко назвал задержание Гладковского шоу Видео
18:26
"Главное ноги раздвинуть": Оля Полякова в корсете взбудоражила фото с мальчиками
18:15
МИД Украины из космоса отслеживает маневры российской армии
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять