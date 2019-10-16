"Сволочь порошенковская откупится от всех": прокуратура Панамы открыла дело на Портнова

В Панаме завели дело на Портнова / УНИАН

В Панаме закрыли возбужденное уголовное дело против пятого президента Украины Петра Порошенко.

В то же время Порошенко в стенах Верховной Рады заявил журналистам, что прокуратура Панамы открыла криминальное дело против юриста Андрея Портнова, за "лжесвидетельствование" и "вранье".

По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, прокуратура действительно расследовала, в частности, провела проверку тех данных, которые предоставил Портнов. Это длилось 2 месяца, после чего прокурор принял решение о закрытии.

Кроме того, Новиков пояснил, что решение обосновывается тем, что "как сообщил сам Портнов, по его заявлениям возбуждены уголовные производства в Украине", и тем, что в заявлении Портнова не было фактов, которые бы указывали на причастность компаний, связанных с Порошенко, к этим преступлениям.

В свою очередь, Андрей Портнов заявил, что "если эти компании не имеют отношения к Порошенко, почему об этой истории сообщают его адвокаты и почему именно адвокаты Порошенко ведут процессуальную переписку с Панамскими прокурорами".

В то же время в соцсетях украинцы пишут, что Портнову пора сушить сухари.

"Трубе скоро наступит труба! А портнову - портянки скоро мотать...ну, или сухари сушить. Это я как фермерша с Майдана вангую", - высказалась Светлана Луцкая.

"Андрей Портнов лососнул тунца в Панаме :-) Это однозначно говорит еще и о том, что "панамские оффшоры" Порошенка - российский фейк", - добавил Алекса Равен.

"Гнать рябошапку сраной метлой с должности. Он как никто подорвет остатки доверия к Зелкнскому", - убежден Валерий Мурин.

"Ця сволота порошенківська набрала стільки грошей що відкупиться від всіх", - возмутилась Людмила Скаковская.

Читайте также"Мурло, везде лезет без мыла": "животное" Порошенко забыл, что он уже не президентНапомним, 6 августа стало известно, что власти Панамы начали расследование по поводу сокрытия бывшим президентом Петром Порошенко и его окружением преступных доходов в этой стране.

Как сообщил экс-заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов, такую информацию подтвердил специальный прокурор республики Панама.

"Этому предшествовал мой письменный аффидавит - показания под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств", - написал Портнов в соцсети.