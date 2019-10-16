"Спасибо Вам, прокурор Рябошапка": в Панаме закрыли дело по офшорным сделкам Порошенко

Петр Порошенко / Reuters

Экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов сообщил со ссылкой на российских адвокатов пятого президента Укрианы Петра Порошенко, что в Панаме закрыли возбуждённое уголовное дело об отмывании преступных доходов бывшего украинского гаранта.

Портнов прокомментировал в своей Telegram-канале сложившуюся ситуацию.

"…если эти компании не имеют отношения к Порошенко, почему об этой истории сообщают его адвокаты и почему именно адвокаты Порошенко ведут процессуальную переписку с Панамскими прокурорами", - отметил Портнов.

Кроме того, он возмутился из-за того, украинская Генпрокуратура не отреагировала на возбужденное в Панаме дело против компаний экс-президента: "Спасибо Вам, прокурор Рябошапка, что у Вас за полтора месяца не нашлось воли от имени ГПУ официально обменяться с Панамой документами, поинтересоваться активами Порошенко в этой стране и отреагировать на принятое по нашему заявлению решение прокурора Панамы о расследовании противоправной деятельности компаний Порошенко".

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Напомним, в начале августа Андрей Поротнов сообщил, что власти Панамы начали расследование по поводу сокрытия бывшим президентом Петром Порошенко и его окружением преступных доходов в этой стране.