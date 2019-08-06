"Мальчики по вызову": у Порошенко распсиховались по поводу "панамского" дела

У Порошенко отреагировали на "панамское" дело / president.gov.ua

В партии Петра Порошенко Европейская солидарность завили, что их патрон всегда пересекал украинскую границу в полном соответствии с законом и не имеет компаний в Панаме.

Отметим, власти Панамы начали расследование по поводу сокрытия бывшим президентом Петром Порошенко и его окружением преступных доходов в этой стране, сообщил экс-заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов со ссылкой на специального прокурора республики Панама.

"Это так же касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года. На Андрея Портнова и его "мальчиков по вызову" из Государственного бюро расследований, которое этот известный соратник Януковича получил в концессию от новой власти, ожидает большое разочарование. "Поддельные документы" существуют только в их болезненном воображении", - говорится в сообщении пресс-службы партии в ответ на слова Портнова.

Кроме того, у партии Порошенко обратили внимание, что первым новость об очередном расследовании дела в отношении Порошенко сообщил Портнов, а "уже потом ее послушно пережевала пресс-служба ГБР".

"Относительно заявлений господина Портнова о якобы возбуждении против Петра Порошенко уголовного дела в Панаме, пресс-служба уполномочена заявить, что у Порошенко нет компаний в этой стране. Зато, статья 385 уголовного кодекса Панамы предусматривает ответственность за ложь под присягой – именно для таких, как Портнов", - сказано в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что ответственность за ложное сообщение о преступлении есть и в Украине.

"То, что в целом выглядит как информационный троллинг и спам со стороны Портнова – на самом деле уголовное преступление, за которое рано или поздно Портнов будет отвечать и в Украине, и в Панаме. Равно как и за раскрытие тайны данных досудебного расследования", - резюмировали в пресс-службе "ЕС".

Читайте такжеВ ГБР завели еще одно дело против ПорошенкоНапомним, ранее в ГБР раскрыли детали нового дела против Порошенко. Государственное бюро расследований подтвердило факт открытия уголовного производства по поводу возможной организации экс-президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу.

Как рассказали в пресс-службе ГБР, дело касается поездки Порошенко на Мальдивы в 2018 году, соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 5 августа.

В сообщении отмечается, что расследуются возможные действия Порошенко и служебных органов государственных таможенной и пограничной служб относительно организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов во время поездки на Мальдивские острова в 2018 году.