В Панаме завели дело по офшорным сделкам Порошенко

В Панаме начали расследование против Петра Порошенко / Reuters

Власти Панамы начали расследование по поводу сокрытия бывшим президентом Петром Порошенко и его окружением преступных доходов в этой стране.

Как сообщил экс-заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов, такую информацию подтвердил специальный прокурор республики Панама.

"Этому предшествовал мой письменный аффидавит - показания под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств", - написал Портнов Facebook.

Читайте такжеВ ГБР завели еще одно дело против ПорошенкоОн также добавил, что панамские власти почти месяц изучали заявление и приняли решение о начале официальных уголовных процедур.

"Мы точно знаем, что его финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну", - подчеркнул экс-соратник Януковича.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Государственное бюро расследований подтвердило факт открытия уголовного производства по поводу возможной организации экс-президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу.