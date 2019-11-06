Генпрокурор Рябошапка высказался о привлечении к ответственности Порошенко

Руслан Рябошапка / Фото пресс-службы президента

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка высказал свое мнение относительно возможного привлечения к ответственности пятого президента Украины Петра Порошенко, который на днях не явился на очередной допрос в Госбюро расследований.

Отвечая на вопрос журналиста LB.ua относительно возможных репутационных потерь в случае уголовного преследования экс-президента, Рябошапка ответил так: "В Уголовном кодексе или Уголовно-процессуальном кодексе нет такого основания - не открывать уголовное производство, поскольку это - бывший президент и это может нанести ущерб имиджу".

На уточняющий комментарий об определенных рациональных соображениях Рябошапка добавил: "Рацио - это закон".

Читайте также"Использует свой статус": Петр Порошенко 15 раз не явился на допрос в ГБРВ то же время генпрокурор отказался отвечать на вопрос о том, есть ли реальные основания для объявления подозрения Порошенко. Также он уклончиво ответил на вопрос о том, есть ли основания для привлечения к ответственности бывшего Генпрокурора Юрия Луценко.

"Если бы были основания, было бы производство в ЕРДР (Едином реестре досудебных расследований, - Главред), а дальше двигались бы процессуальным путем", - отметил Рябошапка.

Напомним, руководитель Генеральной прокуратуры Украины Руслан Рябошапка анонсировал уголовные производства, в которых фигурантами могут быть народные депутаты. Кроме того, он не исключает, что в отношении народного депутата от группы За будущее Ярослава Дубневича могут объявить еще одно подозрение.