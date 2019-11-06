Дело Дубневича: в ГПУ не исключают еще одного подозрения для нардепа

Ярослав Дубневич / Скриншот

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, который ранее рассказал о хозяевах и кураторах украиинских прокуроров, не исключает, что в отношении народного депутата Ярослава Дубневича могут объявить еще одно подозрение.

У прокуратуры есть по Дубневичу одно производство, на котором сконцентрировались все силы ведомства, отметил глава ГПУ.

"Сейчас обратились с ним (производством, - Главред) в парламент. Возможно, будет изменено подозрение или будет дополнительное подозрение, увидим", - сказал Рябошапка в интервью LB.ua.

Напомним, 31 октября народные депутаты дали согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Ярослава Дубневича.

В ГПУ отметили, что собрано достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Согласно версии следствия, эти деяния повлекли ущерб в размере 93 млн 277 тыс. грн.

2 ноября Высший антикоррупционный суд вынес решение по избранию меры пресечения Ярославу Дубневичу. Следственный судья назначила залог в размере 100 млн грн. При этом внесение залога возможно на спецсчет в течение действия постановления суда - 5 дней.

Позже народный депутат от группы За будущее Ярослав Дубневич прокомментировал решение суда, который назначил ему залог в 100 млн гривен.

"Удивило, так как решение судьи даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 млн", сказал он.