Рада одобрила снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Дубневича

Ярослав Дубневич / prpravda.in.ua

В четверг, 31 октября, Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от группы За будущее Ярослава Дубневича.

За соответствующее решение отдали свои голоса 332 народных избранника.

Отметим, что представление на Дубневича с трибуны озвучил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Кроме того, народные депутаты также дали свое согласие на задержание и арест Ярослава Дубневича.

17 октября Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата девятого созыва Дубневича. Позже генпрокурор уточнил, что просит парламент также дать согласие на задержание и взятие под стражу Дубневича.

В ГПУ отметили, что собрано достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Согласно версии следствия, эти деяния повлекли ущерб в размере 93 млн 277 тыс. грн.

Читайте такжеОтмена депутатской неприкосновенности: Зеленский поставил точкуПо данным ГПУ, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был в курсе финансового состояния ОАО Укрзализныця, в частности его потребностей при проведении госзакупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельс, крестовин, контррельсовых рельс и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО Укрзализныця.

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами путём согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно были использованы свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.

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30 октября парламентский Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР направил на рассмотрение парламента материалы о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Дубневича.

Напомним, ранее стало известно об обысках в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича.