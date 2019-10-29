НАБУ нагрянуло в дом экс-нардепа с обысками: все подробности

Богдан Дубневич / ТСН

Во вторник, 29 октября, стало известно об обысках в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича. Отмечается, что следственные действия проводились в доме в селе Зубра Львовской области.

По данным издания Zaxid.net, обыск начался около 7:00. Кроме того, следственные действия проводились одновременно в нескольких зданиях, принадлежащих экс-нардепу. Личные мобильные телефоны Богдана Дубневича и его брата Ярослава на момент обысков были отключены.

Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook подтвердили проведение обысков у Дубневича. Так, правоохранители пришли в дом экс-депутата в рамках дела о легализации доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов и указания недостоверной информации в декларации.

"По предварительной оценке следствия, лица, причастные к преступлению в течение 2013 - 2018 годов, легализовали более 2 млрд гривен доходов, полученных преступным путем. Предварительная правовая квалификация - ст 209, 212 и 366-1 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в 2016 году были обнародованы декларации братьев Дубневичей, в которых были указаны большие суммы наличных и огромное количество имущества, зарегистрированного на членов семьи.

В 2017 году детективы НАБУ пришли с обысками в офисы их компаний. Позже стало известно о нескольких уголовных производствах, в которых фигурировала фамилия Дубневич, связанных с хищением газа на сумму более 1,4 миллиарда гривен. Кроме того, Укрзализныця предоставила доказательства нанесения миллионных убытков братьями Дубневичами при покупке и поставке анкеров.

Напомним, что ранее Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата девятого созыва Ярослава Дубневича.