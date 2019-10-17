  1. Главная
  3. Украина

Генпрокурор направил в Раду представление на снятие неприкосновенности с нардепа Дубневича

17 октября 2019, 15:07

В ГПУ считают, что действия Ярослава Дубневича повлекли убытки в размере 93 млн гривен.

Дубневич
Ярослав Дубневич / prpravda.in.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата девятого созыва Ярослава Дубневича.

Как сообщили в пресс-службе ГПУ, собраны доказательства, действующий нардеп подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тысяч гривен.

В частности, следствие утверждает, что будучи народным депутатом восьмого созыва подозреваемый, находясь на посту главы Комитета ВР по вопросам транспорта, был осведомлен о финансовом состоянии ПАО Укрзализныця, в частности его потребности при проведении государственных закупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, и комплектов раздельного скрепления.

Читайте такжеВ НАБУ завели дело на ЛуценкоПо версии следствия, нардеп с сообщниками изучил и проанализировал спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами Филиала Центр обеспечения производства Укрзализныци.

Отмечается, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции.

Также народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц.

В сообщении отмечается, что судебное расследование осуществляется Национальным антикоррупционным бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно о задержании бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Верховная Рада Генпрокуратура НАБУ Ярослав Дубневич
Сейчас вы просматриваете новость «Генпрокурор направил в Раду представление на снятие неприкосновенности с нардепа Дубневича». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:09
МИД РФ придумало "неофициальное" объяснение роспуску "Л/ДНР"
15:07
Генпрокурор направил в Раду представление на снятие неприкосновенности с нардепа Дубневича
15:01
Зеленский отдал 1,17 млрд гривен: на что пошли деньги
14:49
СМИ узнали, что Эрдоган выбросил секретное письмо от Трампа: опубликован полный перевод
14:48
Чтобы приструнить Запад, Путин спустил ракеты
14:46
Законопроект №1210 слишком "сырой" - Южанина
14:29
"Вообще рехнулись дибилы": у Заворотнюк отреагировали на последние слухи Фото
14:27
В НАБУ подтвердили задержание Гладковского: подробности Видео
14:08
"Медийный муд*к": Притула поставил на место жену Лещенко
13:57
Гладковского задержали при попытке побега из Украины - источник Видео
13:42
Перші Ластівки: дата выхода, сюжет и актеры нового сериала Видео
13:26
Угроза Черноморскому флоту: Украина создает сверхзвуковую противокорабельную ракету – СМИ Фото Видео
12:57
"Раскольническая группировка": Кирилл всполошился из-за признания ПЦУ Видео
12:47
Гороскоп на сегодня: каким знакам Зодиака ожидать осуществления заветных желаний
12:45
Неделя – и Айфон 11 в кармане: названы страны, где можно заработать на смартфон за неделю новости компании
12:28
Как в Африке: синоптик дала прогноз погоды на завтра
12:26
Заработать на доносах: Рада приняла закон об обличителях коррупции Видео
12:05
"Подарок" ко Дню благодарения: демократы задумали поторопиться с импичментом Трампа
11:55
"Взыскание и атлас в подарок": у Зеленского рассказали, как перепутали Латвию с Литвой Видео
11:32
В России хотят признавать украинцев носителями русского языка по закону
11:31
Блокада Азовского моря: Россия снова пошла на обострение – эксперт
11:14
Малефисента Владычица Тьмы: сказка для взрослых с продолжением Видео
11:05
Какой будет зима 2019-2020: синоптик дал точный прогноз Видео
10:57
"Выпили рижского бальзама": Офис Зеленского подловили на ошибках в новостях из Латвии Фото Видео
10:35
На Полтавщине в выгребной яме нашли тела мужчин: названа возможная причина гибели
10:27
Реализация формулы Штайнмайера: Зеленский может пойти путем Порошенко - эксперт
10:25
Искромсал ножем: семью голливудского актера разорвало от кровавой резни Видео
10:23
"Зрада" и "капитуляция" – красивые, но бессмысленные слова: Кравчук высказался о формуле Штайнмайера
10:12
Экс-замминистра времен Порошенко обвинили в шпионаже в пользу РФ
09:59
"Ногу сломала?": Анна Ризатдинова взбудоражила новой растяжкой сеть Видео
09:53
Заявление Путина - явный сигнал о планах поглотить Украину мнение
09:37
"Что с "нормандским форматом?": в Риге задержали прорывавшихся к Зеленскому пропагандистов РФ Видео
09:30
Великі Вуйки 2019: смотреть онлайн 5 и 6 серию нового сериала Видео
09:26
"Доктор Смерть" сделала нардепа Дубинского "лицом геморроя"
09:22
"Две с*ки": девушки жестоко расправились с котятами и нарвались на уголовное дело Видео
08:50
"На днях стал отцом": на Одесчине рвануло авто с людьми, никто не выжил - СМИ Фото Видео
08:39
Чем "Минск" на паузе выгоден Зеленскому мнение
08:19
Как найти управу на Россию: экс-президент Украины озвучил свой рецепт
07:59
Кравчук рассказал, можно ли распустить "ЛДНР"
07:30
Дата выхода неизвестна: Сваты 7 переснимают с нуля Видео
07:27
"Не будь дураком": Трамп пригрозил Эрдогану разрушить экономику Турции
07:17
В Украине хотят разрешить двойное гражданство: плюсы и минусы
06:57
Почему протесты в Киеве - это подарок для Зеленского мнение
06:56
Судебная реформа Зеленского: иностранные дипломаты рассказали об угрозах и просят пересмотра закона Фото
06:34
Крионика и разморозка человека: можно ли повторить фокус Зимнего солдата
06:16
Топ-3 самых модных женских стрижек на короткие волосы 2019: пикси, гарсон и паж - фото Фото
05:45
Астролог назвал таланты каждого знака Зодиака
05:19
"ПрЫнц" на белом коне: Ким Чен Ын стал посмешищем сети Фото Видео
04:40
Коричневый маникюр: хищный принт, матовый шоколад, гдадиент и модный френч - фото Фото
04:01
Эксперт рассказала, как сжечь жир внизу живота
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять