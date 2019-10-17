Генпрокурор направил в Раду представление на снятие неприкосновенности с нардепа Дубневича

Ярослав Дубневич / prpravda.in.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата девятого созыва Ярослава Дубневича.

Как сообщили в пресс-службе ГПУ, собраны доказательства, действующий нардеп подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тысяч гривен.

В частности, следствие утверждает, что будучи народным депутатом восьмого созыва подозреваемый, находясь на посту главы Комитета ВР по вопросам транспорта, был осведомлен о финансовом состоянии ПАО Укрзализныця, в частности его потребности при проведении государственных закупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, и комплектов раздельного скрепления.

Читайте такжеВ НАБУ завели дело на ЛуценкоПо версии следствия, нардеп с сообщниками изучил и проанализировал спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами Филиала Центр обеспечения производства Укрзализныци.

Отмечается, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции.

Также народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц.

В сообщении отмечается, что судебное расследование осуществляется Национальным антикоррупционным бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно о задержании бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.