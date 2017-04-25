В мире есть сотни инвесторов, готовых зайти в Украину — Ярослав Дубневич

В мире есть десятки или даже сотни инвестиционно-финансовых институций, которые уже сегодня готовы зайти в Украину, однако не торопятся.

Такое мнение высказал в персональном блоге руководитель транспортного Комитета в парламенте Ярослав Дубневич.

По мнению депутата, для того, чтобы активизировались инвестиции в инфраструктуру и транспортную сферу, следует разработать стратегию развития отрасли и подготовить соответствующую нормативно-законодательную базу, обеспечив при этом ее выполнение. "Нужны законы, которые будут работать", — настаивает Дубневич.

Он приводит в качестве примера работу транспортного Комитета, который за минувший год наработал немало законодательных новаций.

"Стоит вспомнить ключевые из них: принятие пакета законов о Дорожном фонде в конце минувшего года, который готовил наш Комитет. Эксперты уже назвали их "зеленым светом для инвесторов". Также — закон об электронном билете", — написал Дубневич.

По его мнению, повышение инвестпривлекательности отечественной инфраструктурной отрасли и транспортной сферы возможно лишь при условии тесного сотрудничества четырех главных участников процесса: законодательной и исполнительной ветвей власти, бизнеса и инвестиционных институтов. "Только при таких условиях реформы заработают в реальной плоскости", — завершил Дубневич.