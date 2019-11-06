Рябошапка рассказал о хозяевах прокуроров

У многих прокуроров есть хозяева, сообщил Руслан Рябошапка / УНИАН

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сказал, что в Украине многие прокуроры имеют хозяев и кураторов.

Есть люди, которые содержат кого-то из прокуроров, рассказал чиновник в интервью Lb.ua.

По его словам, у многих прокуроров есть наставники, которые их направляют.

"…У многих прокуроров есть свои наставники, хозяева или кураторы, которые их направляют... Видели переписку Медяника (переписка "слуги народа" Вячеслава Медяника в Верховной Раде - Ред.) Я думаю, это система...", - отметил Рябошапка.

Собеседник добавил, что аттестация может быть одним из инструментов, который поможет обнаружить контролируемых прокуроров и избавиться от них.

Ранее сообщалось, что в Украине началась аттестация прокуроров. Процедура аттестации состоит из трех этапов. Первый этап аттестации провалила почти треть прокуроров, в частности, скандальный Константин Кулик.