Не прошел скандальный Кулик: треть прокуроров провалили аттестацию

Треть прокуроров завалили аттетацию / Фото: Facebook/Александр Леменов

Около 30% прокуроров не прошли первый этап необходимой для перехода в Генеральную прокуратуру аттестации.

"За два дня: 1 088 прокуроров, из которых проходят дальше 774, не сдали экзамен 197, не явились 117. Отсев составляет 29%", - сообщил в Facebook член кадровой комиссии Александр Леменов.

Уточняется, что на тестирование не явился скандальный прокурор Константин Кулик.

"Поэтому, если Кулика не одолела какая-то страшная болезнь, конечно, подтвержденная документально, то он будет уволен", - добавил Леменов.

Как известно, аттестация проходит в рамках инициированной президентом Владимиром Зеленским реформы прокуратуры. Она состоит из нескольких этапов: знание законодательства; проверка общих способностей; собеседование с комиссией, чтобы подтвердить доброчестность. Прокуроры 23-24 октября прошли первый этап аттестации, результаты которого будут перепроверяться при повторном тестировании.

Напомним, глава генеральной прокуратуры Украины Руслан Рябошапка уволил из управления спецрасследований Сергея Горбатюка. По словам уволенного прокурора, данное решение было принято в рамках "реорганизации ведомства".

Ранее Сергей Горбатюк сообщил, что приказа о своем увольнении не видел. О том, что он лишился должности, Горбатюку, по его словам, сообщили по телефону из отдела кадров.