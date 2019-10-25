Против "слуги народа" Медяника открыли уголовное дело

Вячеслав Медяник / Фото 24tv

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство против народного депутата от Слуги народа Вячеслава Медяника. Ранее открытие уголовного дела анонсировал генеральный прокурор услана Рябошапка.

Дело касается скандальной переписки, в которой Медяник обсуждал, как решить вопросы с прокурорами.

"Относительно Медяника поступило заявление о преступлении – и производство такое зарегистрировано", - заявил в эфире программы Право на власть руководитель САП Назар Холодницкий.

Напомним, ранееСМИ на заседании Верховной Рады сфотографировали телефонную переписку "слуги народа" Вячеслава Медяника, в которой он обещал абоненту под именем "Саша Яровой" поговорить по "сахару" и "океану" с заместителем генпрокурора Руслана Рябошапки Виктором Трепаком. После того как разгорелся скандал относительно возможного получения взяток нардепами от фракции Слуга народа за голосование в комитете по вопросам финансов, президент Владимир Зеленский заявил, что вместе с членами комитета, которых сейчас подозревают во взятках, тестирование на детекторе лжи должен пройти и Медяник.

23 октября нардеп от Слуги народа Александр Дубинский прошел полиграф после скандала в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где политиков пропрезидентской политсилы подозревали в получении взятки.

Позже заместитель главы фракции СН Александр Корниенко заявил, что на заседании 28 октября фракция Слуги народа планирует обсудить ряд резонансных вопросов, в том числе и скандальную переписку Медяника.