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В Слуге народа анонсировали разборки из-за скандалов во фракции

24 октября 2019, 12:01

Александр Корниенко рассказал о планах обговорить ситуацию вокруг обвинения в подкупе нардепов от Слуги народа.

Корниенко
Александр Корниенко / Лига.нет

В понедельник, 28 октября, парламентская фракция партии Слуга народа проведет заседание, на котором планируется обсудить ряд резонансных вопросов, заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

В частности, планируется обговорить ситуацию вокруг обвинения в подкупе нардепов от Слуги народа, запечатленная на фото скандальная переписка "слуги народа" Вячеслава Медяника, а также выступление нардепа Евгения Шевченко на росТВ.

"В этом кейсе есть несколько слоев: само голосование на комитете, также есть недоразумения внутри комитета, когда одни депутаты говорят, что надо работать так, другие – что надо работать по-другому", – пояснил Корниенко в интервью Украинской правде.

По его словам, решения по резонансным вопросам не обязательно будут подразумевать исключение из фракции.

Напомним ранее, нардеп от Слуги народа Александр Дубинский прошел полиграф после скандала в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где политиков пропрезидентской политсилы подозревали в получении взятки.

Слуга народа Александр Корниенко
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