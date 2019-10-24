В Слуге народа назвали условия для проведения выборов на Донбассе

Выборы на Донбассе зависят от нескольких факторов / Фото vk.com anna-news.info

Первый замруководителя фракции Слуга народа Александр Корниенко, который ранее оценил возможность проведения досрочных выборов в Верховную Раду и отставки Кабмина, назвал условия для проведения выборов на Донбассе.

По его словам, выборы на Донбассе "гипотетически" возможны, если будет обеспечен фактор безопасности и все необходимые "красные линии".

"Нужно, чтобы там (на Донбассе, - ред.) возобновилась украинская законность. Потому что вернуть контроль над границей - это большое дело. Но это полдела. Нам надо интегрировать людей, нам надо возвращать души людей", - заявил Корниенко в интервью Украинской правде и добавил, что президент Владимир Зеленский это понимает.

Читайте такжеРеализация формулы Штайнмайера: Зеленский может пойти путем Порошенко - экспертНапомним, ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о том, что местные выборы на временно оккупированном Донбассе никак не возможны без достижения целей по обеспечению безопасности и контроля над границами официальным Киевом.

В Евросоюзе также прокомментировали возможные выборы в ОРДЛО. В заявлении Европейского Союза говорится о том, что все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники должны покинуть территорию Украины.