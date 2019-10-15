Пристайко рассказал, при каком условии пройдут местные выборы на Донбассе

Вадим Пристайко / УНИАН

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о том, что местные выборы на временно оккупированном Донбассе никак не возможны без достижения целей по обеспечению безопасности и контроля над границами официальным Киевом.

Соответствующее мнение "главный украинский дипломат" высказал в интервью ВВС.

"Никакие местные выборы на Донбассе не могут быть возможны без достижения определенных предварительных условий безопасности. Российские оккупационные силы и оружие должны быть выведены. Наш контроль над нашей международно признанной государственной границей должен быть восстановлен. Если ситуация с безопасностью позволяет украинской стороне конкурировать, включать в работу СМИ, в том числе иностранные, ОБСЕ будет наблюдать за процессом, только тогда настало время для выборов", - заявил Пристайко.

Напомним, ранее Вадим Пристайко назвал неутешительную альтернативу "формуле Штайнмайера". До этого он рассказал, устал ли Запад оказывать давление на Россию в виде санкций.