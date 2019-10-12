"Наёмники должны уйти": в Евросоюзе сделали громкое заявление о выборах в ОРДЛО

В ЕС делали громкое заявление о выборах на Донбассе / Фото vk.com anna-news.info

Украина должна вернуть полный контроль над государственной границей на Донбассе, так как это является необходимым для выполнения Минских соглашений, сказано в заявлении Европейского Союза, произнесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Мы еще раз настаиваем на нашей позиции, что полный контроль Украиной над государственной границей имеет очень важное значение для выполнения Минских договоренностей", - заявили в Евросоюзе.

Кроме того, в ЕС убеждены, что все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники должны покинуть территорию Украины.

Также в ЕС настаивают, что для проведения выборов в ОРДЛО нужно создать определенные условия.

"Надлежащие опасные условия являются необходимыми для проведения, согласно законодательству Украины, местных выборов в отдельных районах Донбасса под надзором БЮРО и в соответствии со стандартами ОБСЕ. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и призываем Россию и поддерживаемых ею вооруженные формирования до конструктивного подхода в этом плане", - подчеркнули в Евросоюзе, передает Укринформ.

Читайте также"Жить в ОРДЛО без оружия": в Слуге народа рассказали о судьбе боевиков на ДонбассеНапомним, ранее заместитель министра иностранных дел Василий Боднар прокомментировал вопрос создания необходимых условий для проведения избирательного процесса в ОРДЛО.

По его словам, до времени, когда на нынешних оккупированных территориях состоятся свободные выборы, могут пройти десятки лет.

"Выборы под российскими войсками произойти не могут. Понятно? Только украинская Центральная избирательная комиссия, только украинские партии, только украинские СМИ. Не российские, не те вымышленные ими", - сказал Боднар.