Дело Дубневича: суд назначил нардепу залог в 100 миллионов

Ярослав Дубневич в зале суда / УНИАН

В субботу, 2 ноября, Высший антикоррупционный суд вынес решение по избранию меры пресечения народному депутату от группы За будущее Ярославу Дубневичу.

Следственный судья постановила отказать в применении меры пресечения в виде содержания под стражей и назначила залог в размере 100 млн грн. При этом внесение залога возможно на спецсчет в течение действия постановления суда - 5 дней.

Напомним, 31 октября народные депутаты дали согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Ярослава Дубневича.

Как известно, 17 октября Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата девятого созыва Дубневича. Позже генпрокурор уточнил, что просит парламент также дать согласие на задержание и взятие под стражу Дубневича.

Читайте также"Во тебе, мужик!": Дубневич с трибуны Рады дважды отметился неприличными жестамиВ ГПУ отметили, что собрано достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Согласно версии следствия, эти деяния повлекли ущерб в размере 93 млн 277 тыс. грн.

По данным ГПУ, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был в курсе финансового состояния ОАО Укрзализныця, в частности его потребностей при проведении госзакупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельс, крестовин, контррельсовых рельс и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО Укрзализныця.

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами путём согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно были использованы свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.

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30 октября парламентский Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР направил на рассмотрение парламента материалы о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Дубневича.

Ранее также стало известно об обысках в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича.