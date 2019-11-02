"Где я возьму 100 млн": Дубневич готовится отправиться в СИЗО

Ярослав Дубневич / Фейсбук Я.Дубневича

Народный депутат от группы За будущее Ярослав Дубневич прокомментировал решение суда, который назначил ему залог в 100 млн гривен.

"Удивило, так как решение судьи даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 млн", — цитирует Дубневича Громадське.

Он подчеркнул, что сумма залога слишком велика и добавил, что если не найдет необходимых средства, то ему придется сидеть в СИЗО.

"Де я візьму 100 мільйонів? Не задоволений я рішенням, тому що завелика застава" — депутат Дубневич прокоментував рішення суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн депутату pic.twitter.com/MHBzF8TqTD — hromadske (@HromadskeUA) November 2, 2019

В свою очередь адвокат Дубневича Станислав Пелюк заявил о намерении обжаловать решение суда.

Он также подчеркнул, что это первый случай на его памяти, когда суд избрал залог более того, который просила сторона обвинения.

Адвокат депутата Дубневича Станіслав Пелюк оскаржуватиме рішення. Каже, що це перший випадок на його пам'яті, коли суд обрав заставу більше ніж просили pic.twitter.com/l8njgpwnyG — hromadske (@HromadskeUA) November 2, 2019

Напомним, 31 октября народные депутаты дали согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Ярослава Дубневича.