"Общество требует крови": Рябошапка анонсировал новые производства в отношении нардепов

Руслан Рябошапка рассказал, как оправдать ожидания общества от работы Генпрокуратуры./ Фото LB.ua

Руководитель Генеральной прокуратуры Украины Руслан Рябошапка, который не исключает, что в отношении народного депутата от группы За будущее Ярослава Дубневича могут объявить еще одно подозрение, анонсировал уголовные производства, в которых фигурантами могут быть и другие народные депутаты.

Рябошапка не назвал фамилии депутатов и не раскрыл деталей дел, однако назвал примерный срок открытия производств.

"Думаю, что будут (производства, - Главред) до Нового года", - сказал глава ГПУ в интервью LB.ua.

При этом Рябошапка озвучил рецепт, как оправдать ожидания общества от работы Генпрокуратуры.

"В частности, к сожалению, "посадками". При этом громкими "посадками". Общество требует крови. Общество требует посадок", - отметил генпркурор.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка сказал, что в Украине многие прокуроры имеют хозяев и кураторов. По его словам, у многих прокуроров есть наставники, которые их направляют.

Кроме того, генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил, что в деле об убийстве активистки из Херсона, советницы мэра областного центра Екатерины Гандзюк есть огромная проблема. По его словам, дело Гандзюк не хотели расследовать.