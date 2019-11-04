Раскрыты последние слова Кати Гандзюк / bbc.com

Мать убитой активистки Кати Гандзюк раскрыла предсмертные слова дочери.

"Я их недооценила, а они меня переоценили", – последняя фраза Екатерины.

Когда отец пришел навещать ее утром в 8:40, Катя Гандзюк уже умерла.

Мать припоминает, что в день убийства Гандзюк, в их доме отключили лифт, свет и воду. По, ее мнению, это было неспроста.

"И когда Катю облили кислотой, то женщины, которые работали в небольшом магазине где-то в метрах 10 от места преступления, обливали ее газировкой, смывали эту кислоту. Я до сих пор не могу выходить на балкон, на котором лежит рюкзак Кати, а он принял значительную долю той кислоты, сейчас это куча черной скисшей грязи. Катя умерла бы на месте, если бы не тот рюкзак. А она еще мужественно боролась, ибо было сильно желание жить", – вспоминает Надежда Гандзюк.

Читайте также"Кожа чернела, слезала и шипела": отец Гандзюк показал жуткие фото обугленного тела дочериКак известно, в годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти виновников ее гибели.

Ранее сообщалось, что полицейские помогли сбежать за границу организатору убийства Гандзюк. В СБУ заявили, что Алексей Левин на автомобиле пересек границу Украины в пункте пропуска Рени.

Напомним, в 2018 году Екатерину Гандзюк облили кислотой. Активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице.

В СБУ заявляли, что нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк могло быть совершено из-за ее позиции по поводу незаконной вырубки леса на Херсонщине.

Правоохранители несколько раз меняли квалификацию нападения: сначала "хулиганство", затем "нанесение тяжких телесных повреждений", а впоследствии – "умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу". Позже были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Екатерину Гандзюк. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель.