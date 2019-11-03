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Полицейские помогли сбежать за границу организатору убийства Гандзюк – СБУ

3 ноября 2019, 15:58

Алексей Левин на автомобиле пересек границу Украины в пункте пропуска Рени.

гандзюк
В СБУ рассказали подробности расследования дела Екатерины Гандзюк / Укринформ

Генеральная прокуратура передала в СБУ для расследования уголовное производство по факту служебной халатности сотрудников полиции, которые расследовали на начальном этапе дело о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

Как заявил начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, в рамках этого производства также проверяется информация о том, что сотрудники полиции содействовали выезду за границу подозреваемого Алексея Левина, местонахождение которого официально еще не установлено.

"Насколько мне известно, эта информация проверялась, но мы обязательно проверим, проведем полное всестороннее расследование относительно сотрудников полиции", - отметил он.

Читайте такжеСкандал вокруг дела Гандзюк: Луценко заявил о сокрытии материалов, в СБУ ответилиОн пояснил, что Левин – это ключевая фигура, которая связывает исполнителей (группу Торбина) и заказчиков (Мангера и других): "Он (Левин, – ред.) знал больше всех, он организовывал это преступление, он подбирал Торбина, он финансировал, предоставлял информацию. Это – ключевая фигура в этом производстве. Его поиском мы активно занимаемся вместе с Интерполом и другими спецслужбами. Как только его местонахождение будет установлено, это будет известно".

Говоря о возможном местонахождении Левина, первый замначальника ГСУ СБУ Виталий Маяков сказал: "Официально есть только ответ Государственной пограничной службы о том, что 19 августа 2018 года он (Левин), вероятнее всего, на автомобиле, пересек границу Украины в пункте пропуска Рени. И есть ответ одной из европейских стран о том, что у них есть сведения, что Левин въехал в эту страну. Но где он – они пока установить не могут".

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Тиводар рассказал, что следователи спецслужбы в настоящее время расследуют пять уголовных производств, касающихся убийства активистки. Одно из дел касается лиц, которые могут быть заказчиками, организаторами или пособниками преступления против Гандзюк.

В рамках еще трех уголовных производств изучаются обстоятельства, которые предшествовали нападению на Гандзюк – преступления, связанные с поджогом леса, расхищением бюджетных средств и других правонарушений. "Это могло стать мотивом нападения на Гандзюк", - сказал Тиводар.

Читайте такжеУбийство Гандзюк: журналисты показали реконструкцию нападенияОн добавил, что заказчик был не один и скорее всего, были лица, которые были в курсе того, что готовится это преступление.

Напомним, в 2018 году Екатерину Гандзюк облили кислотой. Активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. 

В СБУ заявляли, что нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк могло быть совершено из-за ее позиции по поводу незаконной вырубки леса на Херсонщине.

Правоохранители несколько раз меняли квалификацию нападения: сначала "хулиганство", затем "нанесение тяжких телесных повреждений", а впоследствии – "умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу". Позже были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Екатерину Гандзюк. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель.

СБУ МВД Екатерина Гандзюк
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