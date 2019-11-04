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Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков Гандзюк

4 ноября 2019, 22:02

Президент в годовщину смерти активистки дал обещание.

Зеленский
Владимир Зеленский пообещал расследовать дело Гандзюк / Фото пресс-службы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк пообещал найти виновников ее гибели.

На своей странице в Twitter глава государства заявил, что заказчики Гандзюк будут наказаны.

"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", - написал президент.

Как известно, год назад Екатерину Гандзюк облили кислотой. Активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. 

В СБУ заявляли, что нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк могло быть совершено из-за ее позиции по поводу незаконной вырубки леса на Херсонщине.

Правоохранители несколько раз меняли квалификацию нападения: сначала "хулиганство", затем "нанесение тяжких телесных повреждений", а впоследствии – "умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу". Позже были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Екатерину Гандзюк. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель.

6 июня 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области огласил приговоры обвиняемым в убийстве советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк. Обвиняемым Сергею Торбину, Никите Грабчуку, Виктору Горбунову, Вячеславу Вишневскому и Владимиру Васяновичу инкриминировали 27, 28, 121 статью УК - умышленное тяжкое телесное повреждение причиненное группой лиц по предварительному сговору.  Торбина приговорили к 6 с половиной лет лишения свободы, Грабчука - к 6 годам, Васяновича и Вишневского - к 4 годам, Горбунова - к 3 годам лишения свободы.

В заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк подозревают главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. В прокуратуре рассказали, как Мангер расплатился с организаторами покушения. Защита Владислава Мангера назвала обвинения прокуратуры ложью.

Сам Мангер во время судебного заседания обвинил в организации убийства Гандзюк генерала СБУ Даниила Доценко.

Отец Гандзюк показал жуткие фото обугленного тела дочери.

Владимир Зеленский Екатерина Гандзюк
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