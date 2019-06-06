Дело Гандзюк: суд огласил приговор исполнителям убийства

6 июня 2019, 16:51

Суд утвердил соглашения со следствием пяти фигурантов дела.

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Объявлены приговоры по делу Екатерины Гандзюк / Укринформ

В четверг, 6 июня, Покровский районный суд Днепропетровской области огласил приговоры обвиняемым в убийстве советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк.

Обвиняемым Сергею Торбину, Никите Грабчуку, Виктору Горбунову, Вячеславу Вишневскому и Владимиру Васяновичу инкриминировали 27, 28, 121 статью УК - умышленное тяжкое телесное повреждение причиненное группой лиц по предварительному сговору. При этом суд утвердил соглашения со следствием пяти фигурантов дела

Читайте такжеУбийство Гандзюк: все обвиняемые свою вину призналиСогласно решению суда, Торбина приговорили к 6 с половиной лет лишения свободы, Грабчука к 6 годам, Васяновича и Вишневского к 4 годам, Горбунова к 3 годам лишения свободы.

В то же время фигурантам будет засчитан уже отбытый срок.

Обжаловать решение суда обвиняемые могут в течение 30 дней.

Как известно, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. 

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Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. Следователи изменили квалификацию нападения на активистку — признали его умышленным убийством.

Ранее в СБУ сообщили, что убийство Гандзюк могло быть совершено из-за ее позиции по поводу незаконной вырубки леса на Херсонщине.

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суд приговор Екатерина Гандзюк
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