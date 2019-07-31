"Кожа чернела, слезала и шипела": отец Гандзюк показал жуткие фото обугленного тела дочери

31 июля 2019, 20:19

Ровно год назад 31 июля Екатерину Гандзюк облили кислотой.

Виктор Гандзюк
Виктор Гандзюк показал страшные фото увечий своей дочери Екатерины Гандзюк / bbc.com

Виктор Гандзюк, отец облитой кислотой активистки Екатерины Гандзюк, которая 4 ноября 2018 года скончалась в больнице, показал жуткие снимки увечий своей дочери.

На своей странице в Facebook он поделился воспоминаниями о 31 июля 2018 года – именно в этот день у дома Катю облили кислотой.

"На этом месте. Ровно год назад. В этот день, день, разделил жизнь на "до" и "после". Что-то горячее потекло по голове, спине, руках. С подтеками под ноги упали остатки одежды. Твои волосы. Ты стояла совершенно голая. Кожа на глазах чернела, слезала и шипела, как на сковородке. Плавилось крыло автомобиля. Ты повернулась и увидела глаза палача, его вызывающую улыбку. Затем он побежал. А дальше невыносимые муки, невероятная боль, реанимационная палата, многочисленные операции, недвижимость и невероятное желание выжить. А потом смерть", - описал жизнь своей дочери Гандзюк после нападения.

Отец активистки напомнил, что заказчики убийства Кати до сих пор находятся на свободе, а следствие по делу приостановлено.

"Целая банда. Против одной беззащитной девушки. Уже год. Исполнители получили смешные сроки. Заказчики и организаторы на свободе. Следствие приостановлено. Такое государство. Предыдущий президент обещал мне, что виновные будут наказаны. Нынешний - содействие в расследовании дела. Сколько нужно изменить президентов, генпрокуроров, руководителей СБУ, чтобы убийство моего ребенка наконец раскрыли? Что еще нужно сделать, чтобы заказчики убийства, чьи фамилии давно известны обществу, наконец получили хотя бы подозрения в совершенном преступлении? Сколько нужно убить наших детей, чтобы правоохранительная система начала наконец нас защищать? И еще два фото. Ровно год назад. Через полчаса после нападения", - написал Гандзюк.

Екатерина Гандзюк
Екатерина Гандзюк скончалась в больнице после жуткого нападения / facebook/Виктор Гандзюк
Екатерина Гандзюк
Виктор Гандзюк показал страшные фото после нападения на свою дочь / facebook/Виктор Гандзюк

Напомним:

Ранее в годовщину нападения на Гандзюк активисты жгли файера под полицией и домами заказчиков.

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убийство Екатерина Гандзюк Виктор Гандзюк
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