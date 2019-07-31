"Кожа чернела, слезала и шипела": отец Гандзюк показал жуткие фото обугленного тела дочери

Ровно год назад 31 июля Екатерину Гандзюк облили кислотой.
Виктор Гандзюк, отец облитой кислотой активистки Екатерины Гандзюк, которая 4 ноября 2018 года скончалась в больнице, показал жуткие снимки увечий своей дочери.
На своей странице в Facebook он поделился воспоминаниями о 31 июля 2018 года – именно в этот день у дома Катю облили кислотой.
"На этом месте. Ровно год назад. В этот день, день, разделил жизнь на "до" и "после". Что-то горячее потекло по голове, спине, руках. С подтеками под ноги упали остатки одежды. Твои волосы. Ты стояла совершенно голая. Кожа на глазах чернела, слезала и шипела, как на сковородке. Плавилось крыло автомобиля. Ты повернулась и увидела глаза палача, его вызывающую улыбку. Затем он побежал. А дальше невыносимые муки, невероятная боль, реанимационная палата, многочисленные операции, недвижимость и невероятное желание выжить. А потом смерть", - описал жизнь своей дочери Гандзюк после нападения.
Отец активистки напомнил, что заказчики убийства Кати до сих пор находятся на свободе, а следствие по делу приостановлено.
"Целая банда. Против одной беззащитной девушки. Уже год. Исполнители получили смешные сроки. Заказчики и организаторы на свободе. Следствие приостановлено. Такое государство. Предыдущий президент обещал мне, что виновные будут наказаны. Нынешний - содействие в расследовании дела. Сколько нужно изменить президентов, генпрокуроров, руководителей СБУ, чтобы убийство моего ребенка наконец раскрыли? Что еще нужно сделать, чтобы заказчики убийства, чьи фамилии давно известны обществу, наконец получили хотя бы подозрения в совершенном преступлении? Сколько нужно убить наших детей, чтобы правоохранительная система начала наконец нас защищать? И еще два фото. Ровно год назад. Через полчаса после нападения", - написал Гандзюк.
Напомним:
- Ровно год назад 31 июля 2018 назад Екатерину Гандзюк облили кислотой. Активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице.
- В СБУ заявляли, что нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк могло быть совершено из-за ее позиции по поводу незаконной вырубки леса на Херсонщине.
- 27 сентября 2018 года Екатерина Гандзюк опубликовала видеообращение из больничной палаты. "Да, я знаю, что выгляжу сейчас плохо. Но, по крайней мере, меня лечат. Меня лечат хорошо украинские врачи. И я точно я знаю, что я выгляжу сейчас гораздо лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие. Потому что их сегодня не лечит никто", - заявила прикованная к постели пострадавшая на камеру.
- 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк скончалась в больнице.
- 6 июня 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области огласил приговоры обвиняемым в убийстве советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк.
- В заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк подозревают главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. В прокуратуре рассказали, как Мангер расплатился с организаторами покушения. Защита Владислава Мангера назвала обвинения прокуратуры ложью.
- Сам Мангер во время судебного заседания обвинил в организации убийства Гандзюк генерала СБУ Даниила Доценко.
- 31 июля на стене Херсонского горсовета появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".
Ранее в годовщину нападения на Гандзюк активисты жгли файера под полицией и домами заказчиков.