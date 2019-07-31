Убийство Гандзюк: активисты жгли файера под полицией и домами заказчиков

Ровно год назад у дома Екатерину Гандзюк облили литром кислоты.
В Херсоне активисты общественной инициативы Кто заказал Катю Гандзюк? провели серию акций, приуроченных ко дню нападения на Екатерину Гандзюк.
Друзья убитой собрались у здания Главного Управления Национальной полиции в Херсоне – они зажгли дымовые шашки и установили табличку, символично переименовав улицу Лютеранскую в улицу Екатерины Гандзюк. В полиции пообещали, что табличку снимать не будут.
Затем шествие отправилось к дому посредника между исполнителями и заказчиками убийства Кати Игорю Павловскому. На заборе активисты написали "Тут живет убийца" и "Убил".
Третья остановка акции была у дома экс-заместителя главы ОГА Евгения Рыщука, которого называют одним из вероятных заказчиков убийства Кати.
Также активисты раскрасили лозунгами "Мангер черт", "Тут работает убийца", "Катю убили" и здание облсовета, который возглавляет вероятный заказчик убийства Владислав Мангер.
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Активисты поблагодарили тех, кто присоединился к "Дню памяти и гнева", и пообещали, что "не забудут, не простят, не слезут".
Напомним:
- Ровно год назад 31 июля 2018 назад Екатерину Гандзюк облили кислотой. Активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице.
- В СБУ заявляли, что нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк могло быть совершено из-за ее позиции по поводу незаконной вырубки леса на Херсонщине.
- 27 сентября 2018 года Екатерина Гандзюк опубликовала видеообращение из больничной палаты. "Да, я знаю, что выгляжу сейчас плохо. Но, по крайней мере, меня лечат. Меня лечат хорошо украинские врачи. И я точно я знаю, что я выгляжу сейчас гораздо лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие. Потому что их сегодня не лечит никто", - заявила прикованная к постели пострадавшая на камеру.
- 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк скончалась в больнице.
- 6 июня 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области огласил приговоры обвиняемым в убийстве советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк.
- В заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк подозревают главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. В прокуратуре рассказали, как Мангер расплатился с организаторами покушения. Защита Владислава Мангера назвала обвинения прокуратуры ложью.
- Сам Мангер во время судебного заседания обвинил в организации убийства Гандзюк генерала СБУ Даниила Доценко.
- 31 июля на стене Херсонского горсовета появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".