Убийство Гандзюк: активисты жгли файера под полицией и домами заказчиков

Активисты назвали акцию Днем памяти и гнева / facebook/gandziukgate

В Херсоне активисты общественной инициативы Кто заказал Катю Гандзюк? провели серию акций, приуроченных ко дню нападения на Екатерину Гандзюк.

Друзья убитой собрались у здания Главного Управления Национальной полиции в Херсоне – они зажгли дымовые шашки и установили табличку, символично переименовав улицу Лютеранскую в улицу Екатерины Гандзюк. В полиции пообещали, что табличку снимать не будут.

Затем шествие отправилось к дому посредника между исполнителями и заказчиками убийства Кати Игорю Павловскому. На заборе активисты написали "Тут живет убийца" и "Убил".

Активисты оставили послания на заборе Павловского / facebook/gandziukgate

Третья остановка акции была у дома экс-заместителя главы ОГА Евгения Рыщука, которого называют одним из вероятных заказчиков убийства Кати.

Также активисты раскрасили лозунгами "Мангер черт", "Тут работает убийца", "Катю убили" и здание облсовета, который возглавляет вероятный заказчик убийства Владислав Мангер.

Здание облсовета расписали лозунгами / facebook/gandziukgate

Активисты жгли файеры у здания облсовета / facebook/gandziukgate

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Активисты поблагодарили тех, кто присоединился к "Дню памяти и гнева", и пообещали, что "не забудут, не простят, не слезут".

Активисты у мурала на горсовете Херсона / facebook/gandziukgate

Напомним: