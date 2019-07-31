"Убийцы Гандзюк будут наказаны": в Херсоне разрисовали стены горсовета (фото)

Надпись на стене горсовета в Херсоне / Фото Facebook Хто замовив Катю Гандзюк?

31 июля на стене Херсонского горсовета появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".

Фото опубликовали на Facebook-странице общественной инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" в годовщину нападения на херсонскую активистку.

"Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне появилась надпись. Так и будет. Мы не слезем", – говорится в сообщении.

Фото Masi Nayyem

Фото Masi Nayyem

Как известно, ровно год назад Екатерину Гандзюк облили кислотой. Активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице.

В СБУ заявляли, что нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк могло быть совершено из-за ее позиции по поводу незаконной вырубки леса на Херсонщине.

Правоохранители несколько раз меняли квалификацию нападения: сначала "хулиганство", затем "нанесение тяжких телесных повреждений", а впоследствии – "умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу". Позже были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Екатерину Гандзюк. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель.

6 июня 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области огласил приговоры обвиняемым в убийстве советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк. Обвиняемым Сергею Торбину, Никите Грабчуку, Виктору Горбунову, Вячеславу Вишневскому и Владимиру Васяновичу инкриминировали 27, 28, 121 статью УК - умышленное тяжкое телесное повреждение причиненное группой лиц по предварительному сговору. Торбина приговорили к 6 с половиной лет лишения свободы, Грабчука - к 6 годам, Васяновича и Вишневского - к 4 годам, Горбунова - к 3 годам лишения свободы.

В заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк подозревают главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. В прокуратуре рассказали, как Мангер расплатился с организаторами покушения. Защита Владислава Мангера назвала обвинения прокуратуры ложью.

Сам Мангер во время судебного заседания обвинил в организации убийства Гандзюк генерала СБУ Даниила Доценко.