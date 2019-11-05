Дело Гандзюк: Рябошапка рассказал об огромной проблеме

В деле Екатерины Гандзюк есть огромная проблема, сказал генпрокурор / УНИАН

Генрокурор Руслан Рябошапка сообщил, что в деле об убийстве активистки из Херсона, советницы мэра областного центра Екатерины Гандзюк есть огромная проблема.

Дело Гандзюк не хотели расследовать, рассказал Рябошапка в интервью Lb.ua.

Чиновник добавил, что была заменена группа прокуроров.

"В этом деле есть огромная проблема ... Что его не хотели расследовать", - сказал собеседник.

По его словам, дело Гандзюк не хотели расследовать по ряду причин. "Та среда, которая существовала во время совершения преступления, во время осуществления расследования, влияла на его результаты", - заявил генпрокурор.

Напомним, утром 31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили кислотой, активистка попала в больницу с более чем 30% ожогов тела. Позже - 4 ноября - стало известно, что Гандзюк умерла в больнице.

После нападения на активистку правоохранители задержали пятерых возможных злоумышленников, четверо - признались, что причастны к совершению нападения. Позже суд огласил приговор нападавшим. В заказе убийства Гандзюк подозревают главу Херсонского облсовета Владислава Мангера.