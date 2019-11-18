ГБР направило на подпись генпрокурору первое подозрение Порошенко - Портнов

Порошенко частенько прогуливает допросы в ГБР / Reuters

Государственное бюро расследований Украины направило на подпись Генеральному прокурору первое подозрение и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко.

Такую информацию в своем Telegram-канале опубликовал экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, что в его ведомстве есть несколько расследований, в которых фигурирует Петр Порошенко. При этом ведутся они по собственным материалам, а не открыты по обращению бывшего главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова. По словам Рябошапки, расследования связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом.

Читайте также"Портнов играет на трубе": в Сети высмеяли "график поздравлений" главы ГБР

Как сообщал Главред, относительно экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц завели больше десятка уголовных дел, которые ведет Государственною бюро расследований.

По словам генпрокурора Руслана Рябошапки пятому президенту Украины Петру Порошенко объявят подозрение, как только следователь решит, что для этого есть достаточно доказательств.