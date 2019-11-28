Посадка Порошенко: 74% украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с экс-президента - опрос

Не поддерживает в той или иной степени идею снять иммунитет с Порошенко 21% опрошенных.
Три четверти граждан Украины поддерживают идею снять неприкосновенность с экс-президента Петра Порошенка и привлечь его к уголовной ответственности. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Украинцев попросили ответить, как они относятся к заявлению лидера партии Слуга народа Александра Корниенко о том, что фракция СН поддержит снятие неприкосновенности с народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко, если такой запрос поступит в Верховную Раду. 58,2% опрошенных полностью поддержали это решение; 15,8% ответили, что скорее поддерживают, чем не поддерживают. Таким образом, положительно к идее снять депутатскую неприкосновенность с Порошенко относятся 74% украинцев. Не поддерживает в той или иной степени эту идею 21%.
Напомним, относительно экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц открыто больше десятка уголовных дел, которые ведет Государственною бюро расследований.
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Экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР разработало проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко.
Позже первый заместитель руководителя фракции Слуги народа Александр Корниенко высказал уверенность, что монобольшинство в Верховной Раде поддержит снятие депутатской неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко, если этот вопрос попадет на повестку дня.