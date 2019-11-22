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В Слуге народа оценили перспективы лишения Порошенко неприкосновенности

22 ноября 2019, 11:53

"Слуги народа" поддержат снятие неприкосновенности с Петра Порошенко.

Порошенко
Петр Порошенко / Reuters

Первый заместитель председателя фракции партии Слуга народ Александр Корниенко оценил перспективы рассмотрения в Верховной Раде представления о снятии неприкосновенности с лидера фракции Европейская солидарность, бывшего президента Петра Порошенко.

По его словам, "слуги народа" поддержат снятие неприкосновенности с Порошенко в случае внесения представления генпрокурором Русланом Рябошапкой, пишет Новое Время.

"Все мотивированы (голосовать, - ред.) за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее (неприкосновенности, - ред.) отказались. По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет с целью процессуальных действий. С 1 января 2020-го, когда вступят в силу изменения в Конституцию, такие голосования будут не нужны", - подчеркнул Корниенко.

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Напомним, относительно экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц завели больше десятка уголовных дел, которые ведет Государственною бюро расследований.  

Отметим, после этого генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что ГПУ начала изучение материалов дела относительно подозрения Госбюро расследований касаемо бывшего президента Петра Порошенко.

Верховная Рада Петр Порошенко Слуга народа Александр Корниенко
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