"Запрос на посадку Порошенко": обнародованы закрытые данные социологов

Владимир Фесенко считает, что общество хочет видеть Порошенко за решеткой / Фото: УНИАН

Известный украинский политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что в украинском обществе существует запрос на уголовное преследование экс-президента Петра Порошенко.

"Есть общественный запрос на то, чтобы посадить Порошенко. Возможно, об этом неприятно говорить или слышать, но это объективная реальность. Когда замеряют социологи разными способами (я публичных данных об этом не видел, сразу скажу), но я знаю, что такая информация есть. И в команде Зеленского об этом знают", - сказал он в эфире радио НВ.

Напомним, относительно экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц завели больше десятка уголовных дел, которые ведет Государственною бюро расследований.

Отметим, после этого генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что ГПУ начала изучение материалов дела относительно подозрения Госбюро расследований касаемо бывшего президента Петра Порошенко.

Как ранее сообщалось, экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР разработало проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко.