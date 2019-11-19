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"Техническое голосование": в Слуге народа готовы снять неприкосновенность с Порошенко

19 ноября 2019, 10:56

Относительно согласия на привлечение к уголовной ответственности и арест Порошенко будет вынесено отдельное решение фракции, заявил Александр Корниенко.

Александр Корниенко
Александр Корниенко высказался о снятии неприкосновенности с Порошенко/ Фото РБК-Украина

Первый заместитель руководителя фракции Слуги народа Александр Корниенко уверен, что монобольшинство в Верховной Раде поддержит снятие депутатской неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко, если этот вопрос попадет на повестку дня.  

Корниенко отметил, что за снятие неприкосновенности мотивированы голосовать все депутаты монобольшинства.

"По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет для совершения процессуальных действий. С 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию такие голосования будут не нужны", - сказал политик в интервью НВ.

Что касается голосования за согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест Порошенко, то в этом случае будет вынесено отдельное решение фракции. При этом, по словам Корниенко, депутаты будут определятся самостоятельно в соответствии "с качеством представления" и "по другим политическим мотивам".

При этом замглавы фракции большинства не смог спрогнозировать, когда проект подозрения относительно Порошенко получит аппарат Верховной Рады.

Напомним, ранее сообщалось, экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР разработало проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, что в его ведомстве есть несколько расследований, в которых фигурирует Петр Порошенко. При этом ведутся они по собственным материалам, а не открыты по обращению бывшего главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова. По словам Рябошапки, расследования связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом. 

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