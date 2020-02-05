Выходка в ресторане: Кива спрятал детей за границей набросился на Рябошапку

Кива рассказал о последствиях его драки в ресторане с атошником / УНИАН

Нардеп от Оппозиционной платформы - За жизнь Илья Кива заявил, что боится давления, которое на него оказывается и поэтому отправил своих детей за границу.

Об этом Кива заявил во время заседания Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Он сообщил, что против него ведется расследование из-за драки с его участием в ресторане столицы Мокоо, в которой был задействован ветеран АТО Михаил Майнман.

Кива считает, что его преследуют за то, что он входит в оппозиционную фракцию, а также, что он выступает против организованной преступности в Украине.

"Своих детей, Руслан Георгиевич (Руслан Рябошапка - ред.), мне пришлось вывезти за границу", - отметил Киева, обращаясь к генеральному прокурору Украины Рябошапке, который присутствовал на заседании парламентского комитета.

Как пояснил Кива, он будет судиться с ним из-за квалификации дела, открытого по факту драки с его участием в ресторане в Киеве.

"У меня происходит инцидент. Меня ударил гражданин Майман, проходящий по делу по расхищению и разворовыванию предприятия в Херсонской области. Но Майман, понимая, что провокация провалилась, едет в ГБР, где его перехватывает ваш заместитель Чумак, который действует в интересах Палатного, бывшего нардепа… Если вы допускаете такие ляпы по отношению к нардепам, то что говорить обычным гражданам! Чем раньше вы уйдёте в отставку, тем больше шансов у нашего общества быть защищенным", – вспылил Кива,обращаясь к генпрокурору Рябошапке.

"Встретимся в суде", - сказал он.

Ранее Главред писал, что Киеве в ресторане Моссо произошла драка между нардепом Ильей Кивой и одним из ветеранов АТО. Кива сидел за одним из столиков с компанией, после чего подошел к другому мужчине и нанес ему головой удар в лицо. В свою очередь, оппонент Кивы не растерялся и ударил нардепа в лицо, после чего Кива пошатнулся и едва удержался на ногах.

Позже стало известно, что генпрокурор открыл дело против Кивы за драку.

Отметим, скандальный Кива уже не раз становился участников громких скандалов.

Например,в сети появилось видео, на котором нардеп бросается на мужчину. На видеозаписи видно, что Кива вел себя крайне вызывающе в отношении мужчины, который снимал народного избранника на камеру. Как только нардеп услышал, что видео транслируется в соцсеть Facebook, то сразу отступил. При этом он попытался ударить мужчину, но тот увернулся.

"Я сделаю вас известным", - кричал Кива на автора видео.