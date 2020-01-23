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"Сделаю вас известным": в Сети всплыло видео с новой выходкой Кивы

23 января 2020, 19:21

Илья Кива бросался на прохожего с кулаками

Илья Кива
Илья Кива / УНИАН

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива, который устроил драку в ресторане Киева, снова угодил в скандал. Так, в Сети появилось видео, на котором нардеп бросается на мужчину.

Предположительно, инцидент произошел еще летом. Кива вел себя крайне вызывающе в отношении мужчины, который снимал народного избранника на камеру. Как только нардеп услышал, что видео транслируется в соцсеть Facebook, то сразу отступил. При этом он попытался ударить мужчину, но тот увернулся.

"Я сделаю вас известным", - кричал Кива на автора видео.

Как ранее сообщал Главред, нардеп от ОПЗЖ Илья Кива считает, что ГПУ неправомерно открыла производство из-за драки с ветераном АТО Михаилом Майманом

скандал видео Илья Кива Оппозиционная платформа - За жизнь
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