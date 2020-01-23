"Спецбоевая машина": Кива набросился на Рябошапку из-за открытого дела

Илья Кива / Униан

Скандал вокруг драки народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Ильи Кивы с ветераном АТО Михаилом Майманом. По словам нардепа, производство против него открыли неправомерно.

"Вчера адвокат Мони (Михаил Майман, - ред.) - Виталий Куприй - сделал совместное фото со своим подзащитным возле здания Генпрокуратуры после подачи заявления и внесения в ЕРДР. Два здоровых и довольных лица. А уже вечером генпрокурор Рябошапка внес в ЕРДР "нанесение повреждений средней тяжести". Посмотрите на то фото, среднюю тяжесть определили, а бланш под глазом у Куприя", - возмутился Кива в комментарии изданию Страна. Ua.

При этом он указал, что медицинскую экспертизу на момент открытия производства еще не провели, поэтому прокурор не мог знать степень повреждений у пострадавшего.

"Моня сидел и рассказывал, что у него сломан нос. А после этого адвокат Куприй в одном из эфиров сделал другое заявление, что медэкспертизу клиент пройдет только завтра. По каким критериям Рябошапка это понял? Супергенеральный прокурор, в голове которого видимо установлен томограф, детектор лжи. Не прокурор, а спецбоевая машина Сороса. У всех этих Моней и Стерненко (Сергей Стерненко, - ред.) уголовные дела попадают в ЕРДР быстрее, чем они паркуют свои авто на внутренней парковке Генпрокуратуры", - заявил народный избранник.

В то же время, он надеется, что данная ситуация поможет разобраться во всех преступлениях, которые совершались "преступником, наркоманом и аферистом Моней".

Как ранее сообщал Главред, ГПУ открыла уголовное производство в отношении народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Ильи Кивы.