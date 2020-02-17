Разговор Зеленского с Путиным: Песков зажал детали о Минских соглашениях

Песков скрывает детали разговора Зеленского с Путиным / УНИАН

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отказался раскрывать детали разговора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, Песков отказался рассказывать, что ответил Зеленский на упрек Путина в якобы невыполнении минских соглашений.

"Мы не вправе придавать огласке детали телефонных разговоров", - заявил Песков.

По словам Пескова, этот вопрос в разговоре лидеров двух стран был обусловлен темой обсуждения хода подготовки нового саммита "нормандской четверки" в Берлине.

Добавим, что в соцсетях уже пишут, что раз Песков не захотел раскрывать детали, значит есть что скрывать, а сам телефонный разговор активно обсуждают.

"Всем бандеровцем на руине надо помнить, что за обыкновенными словами В.В.П., есть мгновенный бросок, как в Крыму и в Сирии. Психология дзюдоиста. Так, что запасайтесь Георгиевскими лентами", - убежден пользователь Сети.

"Парадокс в том, что Зеленский смог дозвониться до Москвы а вот до Луганска и Донецка почему то не получается. Хотя сам Зеленский говорит что ЛДНР это территория Украины и значит ГТС единая и звонок не межгосударственный! По телефону же не стреляют!", - добавил некий Валерий.

Напомним, 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По информации Офиса президента, главы государств обсудили порядок выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время Нормандского саммита 9 декабря минувшего года в Париже. Кроме того, Зеленский и Путин тщательно обсудили подготовку к будущей встрече лидеров стран Нормандской четверки.