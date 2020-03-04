Под Рябошапкой зашаталось кресло: СМИ назвали возможного сменщика генпрокурора

Руслан Рябошапка 4 марта выступит с отчетом в Раде / Фото LB.ua

Верховная Рада Украины может выразить недоверие и отправить в отставку действующего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку.

Заменить Рябошапку на посту может член парламентской фракции Слуги народа Сергей Ионушас, который занимает должность заместителя главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах и в партии СН.

В среду, 4 марта, Рябошапка должен представить отчет о результатах работы Офиса генерального прокурора. По словам собеседников УП, на это ему выделили всего пять минут.

Издание отмечает, что у Рябошапки были неплохие шансы сохранить свою должность. Однако все якобы изменилось после его встречи 3 марта с послами государств Большой семерки. Дипломаты отметили его "значительный вклад в реформирование Офиса генпрокурора".

При этом украинцы в выразили сомнение в том, что прогресс в реформировании прокуратуры действительно достигнут.

"Лампочки поменяли, или стулья ???"

"А можно подробнее о "значительном прогрессе в реформировании", потому что кроме изменения названия структуры и сокращения единиц лично я ничего не вижу"

"Прогресс капитуляции, точно!"

Напомним, ранее член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский рассказал, что проект постановления об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки под номером 3154 уже зарегистрирован в Раде.

Как сообщал Главред, в конце февраля нардеп Денис Монастырский (фракция Слуга народа) заявлял что Руслан Рябошапка до поры до времени имеет иммунитет от отставки. По его данным, Рябошапка не уйдет с поста как минимум до лета-2020, поскольку сейчас в Офисе генпрокурора стартует второй этап реформы – переаттестация областных прокуроров.