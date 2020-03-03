В Слуге народа хотят убрать Рябошапку – кого предлагают взамен

Отставка Рябошапки – документ внесли в Раду, обсуждаются преемники / Фото LB.ua

Проект постановления об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки под номером 3154 уже зарегистрирован в Раде, утверждает представитель Слуги народа, член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский, который заодно выступает одним из авторов документа.

При этом на сайте парламента текста постановления до сих пор нет – но Бужанский выложил скрин документа у себя в Facebook. Этот документ он и представит на заседании Рады 4 марта, пообещал нардеп.

Пока что проект должно рассмотреть руководство парламента.

Читайте такжеВ Слуге народа прояснили ситуацию с отставкой РябошапкиВ комментариях люди выражают сомнение, что Рябошапку все-таки уволят после похвал в его адрес со стороны США, а также называют имена своих кандидатов в преемники.

"...я так понимаю, мы вернем Луценко (Юрия Луценко – бывшего генпрокурора, на место которого и пришел Рябошапка – Главред)", – пишет Вячеслав Савченко.

"Был бы не против Пискуна. Грамотный дядька!" – предложил восстановить в должности еще одного экс-генпрокурора Александр Шибанов.

"А кого вместо? Опять какого-нибудь дебила или уже пора начинать думать, кого ставить?" – переживает Сергей Бардадым.

Проект постановления об отставке Рябошапки/Facebook Макса Бужанского

В свою очередь ранее нардеп Денис Монастырский (фракция Слуга народа) заявил, что Руслан Рябошапка до поры до времени имеет иммунитет от отставки. По его данным, Рябошапка не уйдет с поста как минимум до лета-2020, поскольку сейчас в Офисе генпрокурора стартует второй этап реформы – переаттестация областных прокуроров.

Напомним, еще 18 февраля сразу несколько источников сообщили, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уходит в отставку. Позднее генпрокурор прокомментировал сообщение лично. Рябошапка пожаловался на провокации и атаки.