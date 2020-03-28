Военные времен Януковича и Порошенко: Зеленский провел кадровые перестановки в командовании ВСУ

Владимир Зеленский / пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский сделал ряд серьезных перестановок в руководстве Вооруженных сил Украины. Соответствующие указы обнародовала пресс-служба Офиса президента.

Так, указом №125/2020 президент назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Военными силами Украины.

"Назначить Хомчака Руслана Борисовича Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

В связи с новым назначением Хомчака уволили с должности начальника Генерального штаба.

"Освободить Хомчака Руслана Борисовича с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №124/2020.

Руслан Хомчак служит в ВСУ с 1993 года, но карьерный рост настиг его во время беглого президента Виктора Януковича, который присвоил ему звание генерал-майора.

С июля по декабрь 2014 года он руководил сектором "Б" сил АТО в Донбассе и операцией по выводу войск из Иловайска. По официальным данным, тогда в котле погибли 366 военных, 158 числились пропавшими без вести, но он оставался со своей группой и вырвался из окружения. В 2016 году командовал всеми силами АТО. С 2016 года по 2017 - начальник штаба - первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины.

В 2017 году министр обороны Степан Полторак назначил Хомчака главным инспектором Министерства обороны, после чего он участвовал во многих расследованиях чрезвычайных происшествий в армии.

21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил его на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, заменив Виктора Муженко.

При этом указом №126/2020 президент назначил нового главу Генштаба ВСУ – генерал-лейтенанта Сергея Корнийчука, который с апреля 2017 года занимал должность первого заместителя главного инспектора Министерства обороны Украины.

Данное решение президента продиктовано тем, что Верховная Рада 4 марта приняла закон, который разделяет полномочия главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба.

Также Зеленский указом №127/2020 назначил нового командующего объединенных сил ВСУ – генерал-лейтенанта Сергея Наева, который ранее уже командовал силами ООС по назначению пятого президента Петра Порошенко. В 2014 году Наев был руководителем сектора "Б" во время боев за Донецкий аэропорт, а на начало 2015 года - начальником штаба оперативного командования "Юг". С 2015 по 2017 годы Наев командовал оперативным командованием "Восток".

Как ранее сообщал Главред, Верховная Рада поддержала кандидатуру Андрея Тарана на пост министра обороны.