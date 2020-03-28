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Военные времен Януковича и Порошенко: Зеленский провел кадровые перестановки в командовании ВСУ

28 марта 2020, 13:56

Верховная Рада 4 марта разделила полномочия главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский сделал ряд серьезных перестановок в руководстве Вооруженных сил Украины. Соответствующие указы обнародовала пресс-служба Офиса президента.

Так, указом №125/2020 президент назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Военными силами Украины.

"Назначить Хомчака Руслана Борисовича Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

В связи с новым назначением Хомчака уволили с должности начальника Генерального штаба.

"Освободить Хомчака Руслана Борисовича с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №124/2020.

Руслан Хомчак служит в ВСУ с 1993 года, но карьерный рост настиг его во время беглого президента Виктора Януковича, который присвоил ему звание генерал-майора.

С июля по декабрь 2014 года он руководил сектором "Б" сил АТО в Донбассе и операцией по выводу войск из Иловайска. По официальным данным, тогда в котле погибли 366 военных, 158 числились пропавшими без вести, но он оставался со своей группой и вырвался из окружения. В 2016 году командовал всеми силами АТО. С 2016 года по 2017 - начальник штаба - первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины.

В 2017 году министр обороны Степан Полторак назначил Хомчака главным инспектором Министерства обороны, после чего он участвовал во многих расследованиях чрезвычайных происшествий в армии.

21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил его на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, заменив Виктора Муженко.

При этом указом №126/2020 президент назначил нового главу Генштаба ВСУ – генерал-лейтенанта Сергея Корнийчука, который с апреля 2017 года занимал должность первого заместителя главного инспектора Министерства обороны Украины.

Данное решение президента продиктовано тем, что Верховная Рада 4 марта приняла закон, который разделяет полномочия главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба.

Также Зеленский указом №127/2020 назначил нового командующего объединенных сил ВСУ – генерал-лейтенанта Сергея Наева, который ранее уже командовал силами ООС по назначению пятого президента Петра Порошенко. В 2014 году Наев был руководителем сектора "Б" во время боев за Донецкий аэропорт, а на начало 2015 года - начальником штаба оперативного командования "Юг". С 2015 по 2017 годы Наев командовал оперативным командованием "Восток".

Как ранее сообщал Главред, Верховная Рада поддержала кандидатуру Андрея Тарана на пост министра обороны.

Владимир Зеленский ВСУ Руслан Хомчак Сергей Наев Сергей Корнийчук новости Украины
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